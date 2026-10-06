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PREMIUM   Global logo   |   Nogomet

Škoti so odločeni: Zmagali bomo; Slovenci kot Zinedine Zidane?

Slovenci bodo četrto tekmo v ligi narodov danes (20.45) odigrali na slovitem Hampden Parku. Žan Vipotnik se na Otoku dobro počuti.
V Glasgowu domači nogometaši napovedujejo še tršo in zahtevnejšo tekmo kot v Stožicah. Foto Blaž Samec
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V Glasgowu domači nogometaši napovedujejo še tršo in zahtevnejšo tekmo kot v Stožicah. Foto Blaž Samec
Nejc Grilc
6. 10. 2026 | 05:00
4:55
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Za zaključek več kot 14 dni trajajočega reprezentančnega druženja bodo Slovenci gostovali na štadionu, ki je videl največ mednarodne nogometne zgodovine. Na Hampden Parku v Glasgowu se bodo v neposrednem dvoboju za drugo mesto pomerili z bojevitimi Škoti, ki so – podobno kot izbranci Boštjana Cesarja – z zanesljivo zmago nad igralci Severne Makedonije prebrodili mini krizo. Zdaj želijo stvari pred domačimi gledalci postaviti na svoje mesto. V začetni enajsterici bo znova prišlo do sprememb, težav s poškodbami pa v slovenski vrsti ni. Žan Vipotnik bo na Otoku, kjer se je prebil med zanimivejše mlade napadalce v Evropi, močan adut. Začelo se je že s carinikom Ob prihodu na letališče v Glasgowu, ki so ga igralci po nekaj minutah zmede in slabe volje hitro zapustili in odšli v hotel, je ...

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SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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