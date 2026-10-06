Škoti so odločeni: Zmagali bomo; Slovenci kot Zinedine Zidane?

Za zaključek več kot 14 dni trajajočega reprezentančnega druženja bodo Slovenci gostovali na štadionu, ki je videl največ mednarodne nogometne zgodovine. Na Hampden Parku v Glasgowu se bodo v neposrednem dvoboju za drugo mesto pomerili z bojevitimi Škoti, ki so – podobno kot izbranci Boštjana Cesarja – z zanesljivo zmago nad igralci Severne Makedonije prebrodili mini krizo. Zdaj želijo stvari pred domačimi gledalci postaviti na svoje mesto. V začetni enajsterici bo znova prišlo do sprememb, težav s poškodbami pa v slovenski vrsti ni. Žan Vipotnik bo na Otoku, kjer se je prebil med zanimivejše mlade napadalce v Evropi, močan adut. Začelo se je že s carinikom Ob prihodu na letališče v Glasgowu, ki so ga igralci po nekaj minutah zmede in slabe volje hitro zapustili in odšli v hotel, je ...