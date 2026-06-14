Škoti spravili v evforijo rojake od Glasgowa do Bostona (VIDEO)

Škotska je dočakala trenutek, na katerega je čakala več generacij navijačev. Njena nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu z 1:0 premagala Haiti in dosegla prvo zmago na mundialu po 36 letih. Odločilni gol je dosegel John McGinn, zadnji sodniški žvižg pa je sprožil evforijo tako na tribunah v Bostonu kot v domovini, kjer so navijači tekmo zaradi časovne razlike spremljali sredi noči.

Po ocenah je v ZDA za uvodno tekmo odpotovalo do 30.000 škotskih navijačev, ki so napolnili štadion in navijaško cono. Toda nič manj čustveno ni bilo na Škotskem, kjer so se lokali, dvorane in manjša prizorišča po vsej državi napolnili kljub začetku tekme ob 2. uri po britanskem času.

Eden največjih trenutkov generacije

V Glasgowu se je več tisoč ljudi zbralo v dvorani OVO Hydro, ki je veljala za največjo navijaško cono v državi. V Aberdeenu je približno 500 navijačev tekmo spremljalo na velikih zaslonih v Beach Ballroomu, kjer so se vrata odprla že pozno v soboto zvečer, ob oranžnem sončnem zahodu in zvokih dude. Ko so navijači nekaj ur pozneje stopili nazaj na ulice, jih je pričakalo jutranje sonce in občutek, da so bili priča zgodovini, bi lahko povzeli reportažo na BBC.

»Zame je bilo to prvič, da sem gledal Škotsko na svetovnem prvenstvu, in videti zmago je neverjetno,« je dejal 19-letni Alex Stewart iz Forfarja. »Smo na vrhu skupine. Zdaj je vse odprto.«

Škotska je na svetovnem prvenstvu nastopila prvič po letu 1998, zato je bila nestrpnost pred uvodno tekmo izjemna. Marsikateri navijač iz mlajše generacije je sploh prvič dočakal nastop svoje reprezentance na največjem nogometnem odru, še pomembneje pa je bilo, da je Škotska turnir začela z zmago.

John McGinn je zabil gol za zmago Škotske. FOTO: Foto David Butler/Reuters

»To je eden največjih nogometnih trenutkov moje generacije,« je dejal Shaun McGeachan, eden od navijačev, ki so v zgodnjih jutranjih urah proslavljali v lokalih. »Čudovito je bilo videti morje temno modrih dresov in roke s kozarci v zraku. Zdaj moramo še naprej stati za ekipo.«

Policija pohvalila vedenje navijačev

Navijači se sicer zavedajo, da Škotsko v nadaljevanju čakajo zahtevnejši izzivi. V skupini sta še Brazilija in Maroko, zato bo za preboj v izločilne boje treba potrditi uvodni uspeh. »Proti Braziliji in Maroku bomo morali igrati dobro. Morda bi bila že točka proti Maroku dovolj,« je razmišljal Ryan Kerr, ki je tekmo spremljal s prijatelji.

Škotski navijači na štadionu v Bostonu. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Evforija je bila velika tudi na drugi strani Atlantika. V Bostonu so škotski navijači slavili odločilni gol in zmago, ki je mnogi niso pričakovali. »Česa takšnega nisem mislil, da bom še kdaj videl. Biti tukaj s sinom je nekaj posebnega,« je dejal Chris Goodman iz Stirlinga v reportaži na BBC.

Policija na Škotskem je po tekmi večinoma pohvalila vedenje navijačev. Po besedah predstavnikov policije so lokali sodelovali z varnostnimi službami, večina dogodkov pa je minila v dobrem razpoloženju. Zabeležili so le nekaj osamljenih incidentov. Škotska je tako mundial začela sanjsko.