Za škotskim nogometašem Scottom McTominayem, ki je zaradi zdravstvenih težav izpustil obe reprezentančni tekmi v ligi narodov proti Sloveniji, je izjemen konec tedna. V soboto je prekinil niz treh zaporednih porazov Napolija v italijanskem prvenstvu (Serie A ), ko je z edinim golom na tekmi prinesel zmago z 1:0 proti Torinu, kmalu zatem pa sta s partnerico Cam Reading javnosti sporočila še lepšo osebno novico. Devetindvajsetletni zvezni gralec in njegova izbranka sta na družbenem omrežju Instagram objavila skupno fotografijo z ultrazvočno sliko in pripisom: »Najdragocenejše darilo, ljubezen za vse življenje.«

Par, ki je v zvezi vsaj od poletja 2023, ko so ju prvič skupaj opazili na dopustu v Grčiji, se je po njegovem prestopu iz Manchester Uniteda odlično vživel v življenje na jugu Italije. Po poročanju italijanskega dnevnika La Repubblica živita v hiši ob obalnem jezeru Lago Patria v bližini predmestja Giugliano, le dvajset minut vožnje stran od Napolijevega vadbenega središča.