Bes v zelenem delu Glasgowa, navijači terjajo glave (VIDEO)

»Old Firm« je eden najbolj čustvenih nogometnih derbijev v Evropi in današnjega je s 3:1 v gosteh dobil Glasgow Rangers proti večnemu tekmecu Celticu. Navijači Celtica so zahtevali odstop trenerja in celotne uprave.

Trener Celtica Wilfried Nancy morda ne bo zdržal na klopi veliko dlje kot mesec dni, potem ko je polom v drugem polčasu in poraz z 1:3 sprožil množične proteste pred štadionom Parkhead. Francoz je bil imenovan šele 3. decembra, od takrat pa je doživel že šest porazov na osmih tekmah v vseh tekmovanjih. Rangers so v tem času izničili devet točk zaostanka za Celticom in se na lestvici izenačili z mestnimi tekmeci iz Glasgowa, za vodilnimi Hearts pa zaostajajo le še za šest točk.

Čustva so bila napeta. FOTO: Russell Cheyne7Reuters

Grozljiv niz rezultatov po Nancyjevem prihodu je le najnovejši predmet spora za številne navijače Celtica, saj so se po tekmi v tisočih zbrali pred štadionom in zahtevali spremembe v upravi kluba. »Nič se ne spreminja,« je Nancy glede svoje prihodnosti povedal za Sky Sports.

»Osredotočen sem na to, da pomagam svojim igralcem, da bodo boljši in da obrnemo stvari v svojo korist. Zelo blizu smo, da naredimo dobre stvari, vendar je glede na način, kako prejemamo zadetke, včasih težko.« Na predvečer tekme je v čustvenem nastopu prosil za čas in potrpljenje ter sprva dobil odziv svojih igralcev. Celtic je popolnoma nadzoroval prvih 45 minut in povedel po prodoru Yang Hyun-juna in njegovem silovitem strelu.

Gostje so se veselili velike zmage. FOTO: Lee Smith/Reuters

Po odmoru pa se je razplet povsem obrnil, saj je Youssef Chermiti v devetih minutah podvojil svoj strelski izkupiček pri Rangers. Portugalski napadalec je bil od svojega prestopa iz Evertona septembra za 14 milijonov evrov pogosto tarča kritik zaradi neučinkovite realizacije.

Najprej je iz neposredne bližine potisnil žogo v mrežo po nizkem predložku Nica Raskina za izenačenje, nato pa je v šprintu ušel obrambi Celtica in premagal Kasperja Schmeichela. Posojeni igralec Tottenhama Mikey Moore je nato z diagonalnim strelom v daljši kot povzročil bes med navijači Celtica.

Navijači Celtica so obupani. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Vodstvo Celtica je pod pritiskom vso sezono zaradi domnevno premajhnih vlaganj v igralski kader. Zdaj pa je pod drobnogledom predvsem njihova odločitev, da v sredi najzgoščenejšega prazničnega niza tekem imenujejo Nancyja. Ob preostalih 18 ligaških tekmah se mora uprava Celtica odločiti, ali bo vztrajala pri tveganju z Nancyjem ali pa bo potegnila novo potezo z zamenjavo trenerja. Celtic je osvojil 14 od zadnjih 15 naslovov v škotski premier ligi, vključno s preteklimi štirimi.