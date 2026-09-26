Škotski selektor o Sloveniji: Pričakujemo kvalitetno ekipo

Po dveh dneh akcije v novi izvedbi nogometne lige narodov je danes na sporedu tudi dvoboj slovenske reprezentance. Ob 15. uri v Stožicah se bodo Slovenci udarili s Škoti, ki jih bo prvič vodil belgijski strateg Sebastien Pocognoli. Ta je zadovoljen s pripravami pred obračunom.

»Imeli smo dober pripravljalni tabor. Dosegli smo vse, kar smo si zastavili na igrišču, pa tudi zunaj njega, in kar zadeva prvo tekmo za Škotsko – veselim se je, saj si želim videti, kako se bo pokazalo tisto, na čemer smo ta teden delali na igrišču,« je Pocognoli, naslednik Steva Clarka na šktoski klopi, povedal na novinarski konferenci.

Belgijec je v reprezentanco vpoklical 14 igralcev, ki niso odpotovali na nedavno svetovno prvenstvo, in sedem, ki za člansko reprezentanco še nikoli niso nastopili. »Zelo sem radoveden, ali nam bo to uspelo, in to bomo videli jutri. V ekipo smo sprejeli nove fante in imamo novega trenerja, zato smo se morali med tem pripravljalnim taborom spoznati, kar nam je uspelo na naraven način.«

Andy Robertson, branilec Tottenhama, je za reprezentanco zbral 97 nastopov. FOTO: Andrew Boyers/Action Images Via Reuters

Dotaknil se je tudi slovenske reprezentance. »Slovenija, to je dobra ekipa. Analizirali smo jih. Pred kratkim so dobili novega trenerja. Pričakujemo kakovostno ekipo, ki bo v prvi domači tekmi poskušala vzpostaviti dobro dinamiko. Zato moramo biti pripravljeni,« je opozoril in nato dodal: »A mislim, da se moramo osredotočiti tudi na sebe in na to, kaj želimo pokazati na igrišču.«

Igralci se še privajajo drug na drugega

Pred mikrofone je stopil tudi kapetan škotske izbrane vrste Andy Robertson. »To je res povsem nova ekipa, poskušamo se spoznati med seboj, poskušamo ohraniti vrednote, ki so se nam dobro obnesle, hkrati pa se prilagajamo novi ekipi in novim osebnostim,« je dejal in prav tako poudaril dobro izkušnjo na pripravljalnem taboru.

»To je bil res pomemben teden. Mislim, da je trener užival. Mislim, da je užival tudi strokovni štab. Zdaj gre predvsem za pripravo na tekme. Pred nami so štiri tekme, kar je precej edinstveno. To je nekaj, česar se vsi veselimo.« Robertson, branilec Tottenhama, je za reprezentanco zbral 97 nastopov, le sloviti napadalec Kenny Dalglish jih ima več (102).