FOTO:Skrivnostna novinarska konferenca Domžal

Domžale še vedno na predzadnjem mestu v ligi

Sedem zmag je na domžalski klopi dosegel Andrej Razdrh. FOTO: Jure Eržen/Delo



Tomaž Kavčič je nazadnje vodil Slovenijo. FOTO: Jože Suhadolnik

Slaviša Stojanović je nazadnje vodil Latvijo. FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

je vse bliže slovesu od Domžal. Klub uradno še ni potrdil, da se je razšel s trenerjem, a je za jutri (13.00) sklical izredno novinarsko konferenco, na kateri bo predstavil korenite poteze, potem ko je tudi zaključni del sezone začel neprepričljivo.Kot kaže, je bil za 43-letnega Ljubljančana usoden neodločen izid v Kranju, kjer so si Domžalčani obetali, da bodo osvojili poln izkupiček in začeli pohod proti sredini lestvice. Namesto tega so se z igralcem manj rešili z izenačujočim golomv 86. minuti.Domžale so na predzadnjem, devetem mestu s točko manj od Triglava (27:28). Če bodo končale na predzadnjem mestu, se bodo v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v 1. SNL pomerile z Gorico.Razdrh je na domžalsko klop sedel lanskega septembra po odhoduna Reko in prvo tekmo vodil v 9. kolu. Sezono je začel pri sežanskemu CB24 Taboru, ki ga je tudi popeljal v 1. SNL preko dodatnih kvalifikacij, ko je izločil Gorico. Pod Razdrhovo taktirko so Domžale, ki bodo v sredo igrale v Velenju, zmagale sedem tekem, zadnjo pa v 20. kolu v Stožicah proti Olimpiji. Zeleno-bele bodo naslednjo nedeljo v 29. kolu tudi gostile.Po vsej verjetnosti še ne bodo izbrale novega trenerja, temveč vršilca dolžnosti. Za ta položaj lahko kandidirata Razdrhov pomočnikter še dva klubska trenerja: vodja mladinskega nogometna centrain trener selekcije do 19 letKandidatov za trenerja Domžal, ki imajo razmeroma urejeno finančno poslovanje, kar jim je omogočila tudi lanska prodajav Salzburg za 2,5 milijona evrov, je več. Med drugimi so blizu možnosti prevzema nekdanja selektorjain, ki premoreta največ izkušenj z vodenjem klubov, pa strokovni komentator pri TV Slovenija, bivši trener...