Skrivnostni Yakin stopil na žogo, Kobel lahko v Stožicah doseže poseben mejnik

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je pred začetkom kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki ocenil, da v skupini B ni pravega favorita. Toda uvodne tekme so pokazale, da v njej ena reprezentanca vendarle močno izstopa, in sicer švicarska, ki je vse tri dosedanje dvoboje zanesljivo odločila v svojo korist.

Izbranci glavnega trenerja Murata Yakina, ki bodo drevi gostovali v Stožicah, so silovito začeli lov na vstopnice za SP. V uvodnem kolu so s 4:0 odpravili nogometaše Kosova, nato so bili pred svojimi navijači prepričljivo boljši tudi od Slovencev (3:0), minuli petek pa so v gosteh zanesljivo strli še odpor Švedov (2:0). S stoodstotnim izkupičkom devetih točk so se Švicarji že oddaljili od tekmecev in imajo tako danes prvo zaključno žogo, da si predčasno priborijo vizum za turnir v Severni Ameriki ...