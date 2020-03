Skubic premagal Zajca v derbiju in ob tem pordečel, Iličić podaril žogo bolnišnici

Iličić: Tudi mi smo v teh trenutkih na vaš strani

Josip Iličić je podaril bolnišnici v Atalanti žogo, s katero je zabil štiri gole na tekmi v Valencii. FOTO: Atalanta

Nogometaši v vzhodnem delu Evrope so igrali tekme na praznih štadionih. Napeto je bilo v mestu Konya v notranjosti Turčije, kjer je gostoval Fenerbahče. Sodnik je pokazal devet rumenih kartonov, dva, ki je bil izključen v 67. minuti. Gostje igral dlje, toda izgubil derbi z 0:1. Vodilna Trabzonspor in Bašakšehir sta se razšla brez golov. Izpostaviti velja, ki se je vpisal med strelce ob visoki zmagi Ferencvarosa nad Kaposvarjem (5:0). Njegov klub ima na vrhu madžarske lige tri točke več in dve tekmi manj kot Fehervar.Rusija? Soči je nanizal tretjo zmago zna položaju libera (padel je močni Krasnodar), v Moskvi, kjer sta se CSKA in Ufa razšla brez golov, je igral(od 79.),pa je v 80. zamenjalje bil kaznovan). Vso tekmo je igral tudi, pri čemer je njegov Dinamo v Kijevu le remiziral z Desno (1:1).Slovenski nogometni zvezdnik Josip Iličić ta čas ne igra nogometa, kljub temu pa je dejaven. Kranjčan je bolnišnici papeža Janeza XXIII. v Bergamu podaril žogo, s katero je v ligi prvakov dosegel zgodovinske štiri gole za Atalanto proti Valencii. »Tudi mi smo v teh trenutkih na vaši strani, na strani naših angelov, da zmagate na najpomembnejši tekmi od vseh,« je sporočil osebju bolnišnice v Bergamu, enem izmed največjih žarišč novega koronavirusa, ter pozval k odgovornemu ravnanju rojake v Sloveniji.