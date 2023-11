Skupina C sanjska, skupini B in F za navijače velik zalogaj

V soboto zvečer bo znano, s kom se bo Slovenija pomerila na evropskem prvenstvu v skupinskem delu, jasno pa bo tudi, kje bo Slovenija igrala. To slednje zelo zanima slovenske nogometne navijače, ki si želijo v živo v Nemčiji ogledati tekme varovancev Matjaža Keka.

Idealno bi bilo, če bi se Slovenija znašla v skupini C, saj bi dve od treh tekem odigrala v Münchnu, eno pa v Gelsenkirchnu v Porurju. Podobno ugodna bi bila tudi skupina A, ki za reprezentanco iz tretjega bobna prinaša dve tekmi v še vedno zelo dostopnem Stuttgartu in eno v Kölnu.

Če bi bili Slovenci izžrebani v skupine B, D ali F, bo to za navijače pomenilo precej daljše potovanje na sever in vzhod Nemčije. Skupini B in F prinašata po eno tekmo v Gelsenkirchnu, Dortmundu in Leipzigu, prvi dve sta blizu drug drugega v porurskem bazenu, Leipzig v vzhodni Nemčiji pa prinaša precej dolgo pot.

Skupina D bi bila bolj prijazna, ker bi bili dve tekmi odigrani v Berlinu, kamor iz Ljubljane ali bližnjih letališč vodijo dokaj dobre letalske povezave, tudi z vlakom pa pot do nemške prestolnice ni slaba izbira. Tretjo tekmo v skupini D bi Slovenija igrala v Düsseldorfu.

Žreb skupin bo potekal v soboto z začetkom ob 18. uri v Hamburgu.