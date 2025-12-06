Skupine, tekme in spored SP 2026: Hrvaška slabe volje, Francija v skupini smrti

Neomejen dostop | že od 14,99€
Svetovno prvenstvo 2026 počasi dobiva podobo, v petek so v Washingtonu izžrebali skupine in določili nekaj atraktivnih parov. Hrvaška bo že v skupinskem delu igrala z Anglijo, spodrsljaja si na preostalih dveh tekmah ne sme privoščiti, zanimiv bo tudi dvoboj Francije in Senegala, ki smo ga videli že leta 2002, v isti skupini je tudi Erling Haaland. Branilce naslova Argentince čaka skupina z Alžirijo, Jordanijo in Avstrijo. Celoten spored tekem bo znan danes zvečer, nekaj obrisov je Fifa že razkrila.
SKUPINA A: Mehika, Južnoafriška republika, Južna Koreja, zmagovalec evropskega dodatnega kvalifikacijskega turnirja D (Danska/Severna Makedonija/Češka/Irska)
Četrtek, 11. 6.: Estadio Azteca (Ciudad de Mexico)
Četrtek, 11. 6.: Estadio Akron (Guadalajara, Mehika)
Četrtek, 18. 6.: Stadion Mercedes Benz (Atlanta)
Četrtek, 18. 6.: Estadio Akron (Guadalajara, Mehika)
Sreda, 24. 6.: Estadio Azteca (Ciudad de Mexico)
Sreda, 24. 6.: Estadio BBVA (Monterrey, Mehika)
SKUPINA B: Kanada, Katar, Švica, zmagovalec evropskega dodatnega kvalifikacijskega turnirja A (Italija/Severna Irska/Wales/Bosna in Hercegovina)
Petek, 12. 6.: BMO Field (Toronto)
Sobota, 13. 6.: Stadion Levi’s (Santa Clara, Kalifornija)
Četrtek, 18. 6.: SoFi Stadium (Inglewood, Kalifornija)
Četrtek, 18. 6.: BC Place (Vancouver)
Sreda, 24. 6.: BC Place (Vancouver)
Sreda, 24. 6.: Lumen Field (Seattle)
SKUPINA C: Brazilija, Maroko, Haiti, Škotska
Sobota, 13. 6.: Stadion Gillette (Foxboro, Massachusetts)
Sobota, 13. 6.: MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey)
Petek, 19. 6.: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Petek, 19. 6.: Stadion Gillette (Foxboro, Massachusetts)
Sreda, 24. 6.: Hard Rock Stadium (Miami)
Sreda, 24. 6.: Stadion Mercedes Benz (Atlanta)
SKUPINA D: ZDA, Paragvaj, Avstralija, zmagovalec evropskega dodatnega kvalifikacijskega turnirja C (Turčija/Romunija/Slovaška/Kosovo)
Petek, 12. 6.: SoFi Stadium (Inglewood, Kalifornija)
Sobota, 13. 6.: BC Place (Vancouver)
Petek, 19. 6.: Stadion Levi’s (Santa Clara, Kalifornija)
Petek, 19. 6.: Lumen Field (Seattle)
Četrtek, 25. 6.: SoFi Stadium (Inglewood, Kalifornija)
Četrtek, 25. 6.: Stadion Levi’s (Santa Clara, Kalifornija)
SKUPINA E: Nemčija, Curaçao, Slonokoščena obala, Ekvador
Nedelja, 14. 6.: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Nedelja, 14. 6.: NRG Stadium (Houston)
Sobota, 20. 6.: BMO Field (Toronto)
Sobota, 20. 6.: Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)
Četrtek, 25. 6.: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Četrtek, 25. 6.: MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey)
SKUPINA F: Nizozemska, Japonska, Tunizija, zmagovalec evropskega dodatnega kvalifikacijskega turnirja B (Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija)
Nedelja, 14. 6.: AT&T Stadium (Arlington, Teksas)
Nedelja, 14. 6.: Estadio BBVA (Monterrey, Mehika)
Sobota, 20. 6.: NRG Stadium (Houston)
Sobota, 20. 6.: Estadio BBVA (Monterrey, Mehika)
Četrtek, 25. 6.: AT&T Stadium (Arlington, Teksas)
Četrtek, 25. 6.: Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)
SKUPINA G: Belgija, Egipt, Iran, Nova Zelandija
Ponedeljek, 15. 6.: SoFi Stadium (Inglewood, Kalifornija)
Ponedeljek, 15. 6.: Lumen Field (Seattle)
Nedelja, 21. 6.: SoFi Stadium (Inglewood, Kalifornija)
Nedelja, 21. 6.: BC Place (Vancouver)
Petek, 26. 6.: Lumen Field (Seattle)
Petek, 26. 6.: BC Place (Vancouver)
SKUPINA H: Španija, Zelenortski otoki, Savdska Arabija, Urugvaj
Ponedeljek, 15. 6.: Hard Rock Stadium (Miami)
Ponedeljek, 15. 6.: Stadion Mercedes Benz (Atlanta)
Nedelja, 21. 6.: Hard Rock Stadium (Miami)
Nedelja, 21. 6.: Stadion Mercedes Benz (Atlanta)
Petek, 26. 6.: NRG Stadium (Houston)
Petek, 26. 6.: Estadio Akron (Guadalajara, Mehika)
SKUPINA I: Francija, Senegal, Norveška, zmagovalec drugega medcelinskega dodatnega kvalifikacijskega turnirja (Irak/Bolivija/Surinam)
Torek, 16. 6.: MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey)
Torek, 16. 6.: Stadion Gillette (Foxborough, Massachusetts)
Ponedeljek, 22. 6.: MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey)
Ponedeljek, 22. 6.: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Petek, 26. 6.: Stadion Gillette (Foxborough, Massachusetts)
Petek, 26. 6.: BMO Field (Toronto)
SKUPINA J: Argentina, Alžirija, Avstrija, Jordanija
Torek, 16. 6.: Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)
Torek, 16. 6.: Stadion Levi’s (Santa Clara, Kalifornija)
Ponedeljek, 22. 6.: AT&T Stadium (Arlington, Teksas)
Ponedeljek, 22. 6.: Stadion Levi’s (Santa Clara, Kalifornija)
Sobota, 27. 6.: AT&T Stadium (Arlington, Teksas)
Sobota, 27. 6.: Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)
SKUPINA K: Portugalska, Uzbekistan, Kolumbija, zmagovalec prvega medcelinskega dodatnega kvalifikacijskega turnirja (Kongo/Jamajka/Nova Kaledonija)
Petek, 17. 6.: NRG Stadium (Houston)
Petek, 17. 6.: Estadio Azteca (Ciudad de Mexico)
Torek, 23. 6.: NRG Stadium (Houston)
Torek, 23. 6.: Estadio Akron (Guadalajara, Mehika)
Sobota, 27. 6.: Hard Rock Stadium (Miami)
Sobota, 27. 6.: Stadion Mercedes Benz (Atlanta)
SKUPINA L: Anglija, Hrvaška, Gana, Panama
Petek, 17. 6.: BMO Field (Toronto)
Petek, 17. 6.: AT&T Stadium (Arlington, Teksas)
Torek, 23. 6.: Stadion Gillette (Foxborough, Massachusetts)
Torek, 23. 6.: BMO Field (Toronto)
Sobota, 27. 6.: MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey)
Sobota, 27. 6.: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Komentarji