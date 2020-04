Sky ne bi plačal 300 milijonov evrov

Ljubljana - Vodstvo nemške bundeslige je sporočilo, da se z nosilcem televizijskih pravic Sky ni dogovorilo glede izplačila zadnjega obroka, ki znaša dobrih 300 milijonov evrov, poroča Nemška tiskovna agencija (DPA).



Danes je vodstvo lige prek Twitterja sporočilo, da je sredi pogajanj z vsemi medijskimi partnerji, do dogovora pa kot kaže ni prišlo zgolj pri največjem nosilcu pravic za televizijske prenose, medtem ko je nemška javna televizija ARD (in ZDF) že plačala svoj del zneska.



Rok za plačilo 300 milijonov evrov je bil sicer 10. aprila, a je televizijski mogotec Sky zadržal plačilo zadnjega obroka, izplačilo pa bo odvisno od nadaljevanja prve in druge bundeslige.

Za zdaj je novi rok postavljen na 2. maj, če pa tudi takrat ne bo sprememb, bi lahko kar 13 klubov, od tega štirje v prvoligaškem tekmovanju, bankrotiralo najkasneje v juniju, poroča Kicker.



Ligaški nogomet bo v Nemčiji ustavljen vse do 30. aprila, vodstvo tekmovanja pa se bo naslednji četrtek sestalo z deležniki in razpravljalo o morebitnem nadaljevanju lig. V Nemčiji upajo, da bi lahko s tekmovanji nadaljevali za zaprtimi vrati, četudi so nemške oblasti prepovedale izvedbo vseh večjih dogodkov najmanj do konca avgusta.



Brez tekmovanj bi klubi ostali brez 750 milijonov evrov sredstev od televizijskih pravic, sponzorjev in priliva z vstopnicami.