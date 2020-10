FOTO:Slab Maribor in malo manj slaba Olimpija

Maribor

Maribor Olimpija ocene Foto Dd

Denis Klinar (levo) in Michael Pavlović sta imela vrsto dvobojev na bobnem položaju. FOTO: Jure Banfi/Mariborinfo



Mariborčani bodo morali nekaj spremeniti

Mariborčani so se po vodstvu pomaknili v obrambo in prepustili pobodo Ljubljančanom ter bili na koncu kaznovani.

- Veliki derbi 6. kola 1. slovenske nogometne lige ni prinesel zmagovalca. Maribor je prvi zadel v 30. minuti po atraktivnem golu, Olimpija je jalovo napadala in izenačila v 75. minuti, ko je darilo Mariborčanov, ki so nespretno poskušali žogo izbiti, s četrtim ligaškim golom zabelilDvoboj najboljših je bil ne le kot juha brez soli, tudi zelenjavni priboljški so manjkali. Ni čudno, da se je po tekmi »trgalo« nekaj deset vijoličnim navijačem, ki so s kletvicami in grožnjami zasuli vijolične nogometaše. Še dvajset minut prej so bili veseli, Maribor je navkljub podrejenem položaju in branjenju držal zmago v svojih nogah in ni kazalo, da bi lahko Olimpija premoč v igri spremenila v konkretnejšo akcijo ali strel.Drugi derbi brez gledalcev je le potrdil, da njegova raven igre pada iz tekme v tekmo. Prvi pandemijski, ki so ga z zvrhano mero sreče dobili Ljubljančani, je bil za razred kakovostnejši in boljši. Toliko tehničnih napak in tako malo duhovitih in povezanih akcij pred vrati enega ali drugega vratarja že lep čas ni bilo.Maribor je bil spodoben prvih petnajst minut. »Poskušali smo ga onemogočiti ob zavedanju, da bomo tudi prišli v obdobje igre, ko bomo tvegali. Gol smo prejeli iz ničesar. Po njem smo se zbrali in bili do konca tekme dobri. V polju smo bili boljši.Na koncu moramo biti zadovoljni s točko. Želeli smo tri, ampak glede na to, kako se je vrtela tekma, je točka dovolj. Smo na dobri poti,« je svoj drugi derbi na ljubljanski klopi ocenil gostujoči trenerki je še brez poraza. Tako kot je Olimpija že tri leta brez poraza v Ljudskem vrtu. »Pogrešam navijače. Derbiji bi bili z njimi drugačni, ampak, ko se bomo še bolj uigrali, bom veliko boljši« je dodal še eden od boljših Ljubljančanov,Domači trenerje mladost pustil na klopi, izkušnje in spretnostje Mešanovića potisnila v dvoboj iz ena na ena z gostujočim vratarjem. Bošnjak ga je premagal s strelom pod prečko z desne strani. V seštevku je bil Maribor sila povprečen in ni vlil upanja, da bo kmalu izšel iz igralne krize. Camoranesi, ali kdo drug, bo moral krepko poseči po spremembah.Olimpijino izenačenje je bilo precej naključno, toda zeleno-beli, ki so pustili veliko boljši vtis, so izzivali srečo. Če bi zadeli pet, deset minut prej, bi Mariborčanom trda predla.»Igrali smo dobro tekmo, še posebej prvi polčas. Iz izgubljene žoge smo prejeli poceni gol, zato smo nekoliko razočarani. Taktična postavitev 3-4-3 je bila dobra, na koncu bi morali bolje izpeljati zaključne minute. Po sramoti v Sežani smo pokazali boljšo igro, ampak to je bilo premalo. Nekaj bo treba spremeniti, ker nam ne gre, tako kot bi si želeli. Ne zgledamo tako, kot bi morali, odmor prihaja v pravem trenutku,« je derbi ocenil Rok Kronaveter,ki ni bil najbolj zadovoljen s svojo postavitvijo na levi strani v napadalni trojki.Mariborčani so imeli premalo ustvarjalnosti v napadu, glavni krivec zato pa je bilTako slabega in nemočnega že dolgo ni bilo videti. Toda tudi mlajši rezervisti niso pokazali tistega, kar bi morali.