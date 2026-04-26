Slab teden za italijanski nogomet se je končal katastrofalno

Italijanski nogomet je zajela nova sodniška afera. Milansko tožilstvo preiskuje znanega sodnika Gianluco Rocchija, ki je pristojen za delegiranje sodnikov v serie A in B, zaradi suma športne goljufije. Pod preiskavo je tudi Andrea Gervasoni, nadzornik sistema VAR. Oba sta se po potrditvi preiskave sama umaknila s položajev. Rocchi je v izjavi zapisal, da je bila odločitev boleča in težka, vendar želi omogočiti nemoten potek postopka, iz katerega pričakuje, da bo izšel brez madeža.

Jedro preiskave so domnevne nepravilnosti iz prejšnje sezone serie A. Preiskovalci po navedbah italijanskih medijev preverjajo sume nedovoljenih vplivov na uporabo protokolov VAR ter na izbiro sodnikov za posamezne tekme. Med očitki se omenja tudi domnevno favoriziranje odločitev, povezanih z Interjem, toda doslej ni bilo javno predstavljenih dokazov, klub pa je prek predsednika Giuseppeja Marotte zavrnil vsakršno vpletenost in poudaril, da je deloval korektno.

Primer ima v Italiji še širši odmev, ker obuja spomin na afero Calciopoli iz leta 2006, ki je pretresla celoten sistem italijanskega nogometa. Tokrat je položaj za zdaj drugačen, saj gre šele za fazo preiskave, vendar je že sprožil odzive znotraj sodniške organizacije. Italijansko združenje sodnikov AIA je po Rocchijevem umiku napovedalo sklic nacionalnega odbora, ki bo sprejel nadaljnje ukrepe.

Afera prihaja v občutljivem trenutku za italijanski nogomet, ki je v zadnjih tednih že doživel več udarcev tako na igrišču kot stran od zelenic. Prav zato primer presega vprašanje dveh imen in odpira širšo temo zaupanja v sodniški sistem, predvsem v uporabo VAR, ki je v Italiji že dlje časa pod pritiskom javnosti in navijačev. Dokler preiskava ne bo končana, bodo v ospredju predvsem dvomi, kakšno škodo lahko primer povzroči ugledu serie A.