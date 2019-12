Slabše ni šlo, evropski prvak Atleticova in Oblakova prva ovira

Ljubljana

Dvoboj najboljših vratarjev: Oblak – Alisson

Prvi tekmi osmine finala bosta 18. februarja

Atletico ni imel sreče, Liverpool je velik favorit.

Veliki derbi osmine finala je Real Madrid – Manchester City.

City za vse ali nič, a tudi PSG

- Kdo bo 30. maja prihodnje leto v Istanbulu igral v 68. finalu pokala prvakov in 28. finalu lige prvakov? Bitka za klubski »sveti gral« je z žrebom osmine finala dobila novo poglavje, s katerim ne morejo biti zadovoljni v madridskih klubih.Atletico zna čelu je naletel na najtežjo možno oviro in bo poskušal presenetiti evropskega prvaka Liverpool. Realu bo na poti do 14. šampionske zvezdice prvi stal nasproti angleški prvak Manchester City sna trenerskem stolčku.Za rdeče-bele bojevnikebo že osmina finala kot finale. Letos je bil usoden Juventus, ki je bil seden od glavnih favoritov za naslov. Belo-črni iz Torina so s Portugalčevim trojčkom v povratni tekmi nadomestili madridski poraz z 0:2.Liverpool s sijajnim jesenskim nizom in z enim samim porazom v vseh tekmovanjih, ki mu ga je v skupinskem delu tekmovanja prizadejal Napoli (0:2), je v vlogi velikega favorita. Ne le Atleticova čvrsta obramba, tudi Oblakov vzdevek »zid« – včeraj je naš vratar prejel še četrto zaporedno lovoriko zamora za najboljšega vratarja španskega prvenstva – bo moral vsebovati armiran beton, če bo želel ustaviti ta čas najboljše moštvo na svetu.Navijači Liverpoola so še spomnili: »Madrid je naše igrišče.« Liverpool je evropski naslov osvojil na Atleticovem štadionu Wanda Metropolitano.To bo tudi interni dvoboj najboljši vratarjev na svetu. Oblak je št. 1 za mnoge navijače, njegov tekmec v vratih rdečih Brazilecpa je po izboru Fife uradno najboljši.V Bergamu odpirajo šampanjce. Valencia je premagljiva. A novinci med najboljšimi, ki se jim je že v prvem poskusu posrečila uvrstitev v izločilne boje po čudežnem zasuku, tudi za španski klub veljajo za najboljšo možno izbiro.in soigralci so si napredovanje med šestnajst najboljših zagotovili po uvodnih treh porazih v skupinskem delu tekmovanja. Atalanta je sicer z 284,9 milijona evrov (Valencia je ocenjena na 495,5 milijona €) z naskokom tržno najmanj vredno moštvo v osmini finala.Najdražji je Manchester City, ovrednoten je na 1,3 milijarde €. Tudi zaradi finančne moči je dvoboj angleškega prvaka in največjega med vsemi Reala (1,19 milijarde €) prvovrstni spektakel, ki bo imel zelo močno čustveno ozadje pri Cityjevem trenerju Guardioli. Eden od največjih podpornikov samostojne Katalonije nikoli ni skrival, da so zmage proti Realu najslajše. A njegov izkupiček v LP proti Realu je polovičen. Z Barcelono je bil enkrat uspešen, z Bayernom je doživel hud polom (0:5). Za najbolj ustvarjalnega trenerja na svetu z rekordno letno plačo 24 milijonov € je prelomna sezona in velja za zadnjo priložnost, da bi štiriletno obdobje v Manchestru zaokrožil z najbolj cenjeno lovoriko.Od favoritov sta najbolj zadovoljna Barcelona in Juventus, malo manj Bayern, ki ga čakajo še neporavnani računi s Chelseajem. Londonski klub mu je na domačem igrišču ukradel šampionsko lovoriko leta 2012.Ni se mogoče izogniti tudi nemško-francoskemu dvoboju. Borussia bo na igrišču ovrednotila moč Paris St. Germaina (1,2 milijarde €), ki bo napadal iz ozadja. Z najmočnejšo napadalno »konjenico« () lahko prijezdijo tudi na nogometni Mt. Blanc.