Slavija blizu praške pomladi v Evropi

Ljubljana

Učinkoviti v gosteh, a izgubljajo

Jindrich Trpisovsky ustavrja čudeže na trenerskems tolčku Slavije. FOTO: AFP

Skupaj premorejo kar devet naslovov najboljšega v Evropi, toda eden od trojice velikanov bo februarske tekme osmine finala lige prvakov spremljal le prek medijev. Kdo bo osmoljenec ali poraženec razpleta zadnjih dveh kol v skupini F: petkratni šampion Barcelona, enkratni Borussia Dortmund ali trikratni Inter?Vzdušje pri katalonskem velikanu resda ni idilično, toda Barcelona ni tekmec, proti kateremu bi se reševale težave, niti Camp Nou ni štadion, na katerem bi tudi boljša moštva od dortmundske Borussie zmagovala, kadar se jim zahoče. Toda položaj na lestvici – Barcelona je prva z osmimi točkami, Borussia druga s sedmimi – opogumlja oba tabora in Inter (4) sili v igro za vse ali nič.Modro-črni iz Milana so v škripcih: v scenariju skupinskega dela tekmovanja je najbrž le z drobnim tiskom zapisano, da bi utegnili reševati svoj evropski sloves proti Slaviji, ki je doslej zbrala dve točki. Dobesedno, za ambicioznega trenerja, ki z minimalnim lepotnim vložkom, toda z maksimalnim bojevniškim pristopom kljubuje Juventusu v italijanskem prvenstvu, je liga prvakov namreč eden od terenov, na katerem je vse prej kot strokovnjak najvišjega razreda. Na njem izgublja ravno toliko ugleda (ali tekem), da ne sodi v kategorijo...Vidnejši evropski uspeh manjka tudi v sicer bogatem nogometnem curiculumu nekdanjega slovenskega vratarja št. 1. Potem, ko je leta 2012 prestopil k Interju, je eden od najboljših vratarjev v Italiji šele v minuli sezoni prvič okusil sijaj lige prvakov.Praško jesensko dejanje bo za Inter tako rekoč usodno. Z eno nogo je v ligi prvakov, z drugo na pragu presenetljivega evropskega izpada. Za nameček bo v zadnji tekmi gostil Barcelono. Slavijo izvrstno krmari trenerPraško moštvo z rojstno letnico 1892 lahko zaostanek dveh točk spremeni v prednost. Na prvo žogo se bere, kot da bi bil Slavijin zmagoviti scenarij znanstvena fantastika, toda z naskokom vodilno moštvo češkega prvenstva z impresivno bilanco – 17 tekem, 14 zmag, trije nedoločeni izidi z razliko v golih 36:3 – je bilo že na prvi tekmi na San Siru za las ob zmago, podobno kot je bilo pred dvema tednoma v Barceloni. Prav tako ima Inter opravka še s klavrno statistiko zadnjih evropskih gostovanj: na zadnjih štirih je izgubil, dvakrat v Barceloni (0:2, 1:2), po enkrat v Londonu (pri Tottenhamu z 0:1) in Dortmundu (2:3). Pri čemer je najbolj pomenljivo to, da je bil izjemno učinkovit, saj je na zadnjih osmih gostovanjih zabil kar 19 golov oziroma 2,37 gola na tekmo.Kaj bi poraz pomenil za Inter poleg poglabljanja evropskih travm? Za kitajske lastnike kluba in predvsem finančnike od 20 do 25 milijonov evrov manj, morda še več, če bo ostal tudi brez šestnajstine finala evropske lige, kamor se bo uvrstil tretjeuvrščeni v skupini. Contejeva aura »delavca«, kakršen je bil na igrišču, se bo še okrepila. Dobra plat najslabšega možnega scenarija bi bila ta, da bi se lahko povsem posvetil bitki za »scudetto« in morda končal Juventusov niz osmih zmag v italijanskem prvenstvu.Srhljivko s trobojom izenačenih Ajax, Chelsea, Valencia (vsi po 7 točk) pa ponuja skupina H.