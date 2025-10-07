Ljubljanski nogometni strokovnjak Slaviša Stojanović ni več trener Kopra, je na klubskem družbenem omrežju facebook zapisal slovenski prvoligaš z Obale.

»Njegov prihod med rumeno-modre je preporodil ekipo, ki je prvenstvo zaključila na tretjem mestu in se uvrstila v evropske kvalifikacije. Skupaj smo se na razprodani Bonifiki veselili napredovanja v 2. krog kvalifikacij konferenčne lige in igrali v finalu pokalnega tekmovanja. Njegova serija brez poraza v domačem prvenstvu je trajala 14 tekem. Hvala za vse napore, energijo in srčnost, ki ste jih vložili v delo na Bonifiki. Ta bo vedno del vaše zgodbe, tako kot boste vi del naše. Želimo vam veliko sreče in uspehov na nadaljnji poti. Hvala, Slaviša Stojanović,« so zapisali v klubu.

Stojanović je nekdanji selektor slovenske in latvijske reprezentance. Na klubskem prizorišču je vodil Domžale in Celje, v Srbiji Crveno zvezdo, v Belgiji Lierse, v Latviji Rigo, v Bolgariji Levski iz Sofije, na Kitajskem pa Changchun Yatai. Koper je vodil na 29 tekmah. Na teh je dosegel 15 zmag ter po sedem porazov in neodločenih izidov.

Koprski klub ni objavil njegovega naslednika, nekateri slovenski mediji pa so zapisali, da se na Bonifiko vrača Zoran Zeljković, ki je Koper že vodil med letoma 2021 in 2023.

Koper je po enajstih krogih s 17 točkami na četrtem mestu Prve lige Telemach. Na prvem mestu je celjska zasedba z 31 točkami, sledita ji Maribor z 20 in Bravo Big Bang z 18.