Slaviša Stojanović: Povprečje tukaj ne šteje

Najbolj priljubljeni nogometni klub v Bosni in Hercegovini z več kot 10.000 člani doma in na tujem, Željezničar iz Sarajeva, je v drugi polovici jesenskega dela nepričakovano nizal poraze, zato je sledila odstavitev trenerja Admirja Adžema. Njegovega naslednika pa so v taboru prepoznavne modre barve našli v Sloveniji – prihod Slaviše Stojanovića so napovedali evforično in ob tem pri klubu javno dejali, da trenerja s tako bogato in uspešno kariero v njihovem taboru še ni bilo.

Ob tem so posebej podčrtali, da je 56-letni Ljubljančan vodil slovensko in latvijsko reprezentanco ter s Crveno zvezdo prekinil sedemletno šampionsko sušo ter bil tudi na slovenskem vrhu z Domžalami.

Ob predstavitvi se je Stojanović fotografiral s šalom priljubljenega sarajevskega kluba. FOTO: Adem Ćatić/Fkz.ba

Na kultnem štadionu Grbavica, še v jugoslovanskih časih znanem po prav izjemnem ozračju, so se v zahtevnih razmerah povsem zasneženega Sarajeva igralci danes zbrali prvič pod njegovim vodstvom.

Visokih ciljev Stojanović ne skriva: »K Željezničarju sem prišel narediti dober rezultat, povprečje tukaj ne šteje,« je dejal ob predstavitvi pred včerajšnjim prvim zborom svojega novega moštva, ki pa ga je delno spoznal že med lanskim poletjem, ko je bil na koprski klopi. Na Obali je bilo obenem vidno, kako priljubljen je ta sarajevski klub, saj je takrat na Bonifiki tri četrt občinstva (na razprodanih tribunah se je zbralo 4000 gledalcev) stiskalo pesti za goste.