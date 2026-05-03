Slavje v Milanu, črno-modri 21. naslov

Črno-modri del Milana slavi! Inter je namreč nocoj tudi teoretično osvojil 21. naslov italijanskega prvaka, potem ko je osvojil nove tri točke za zmago proti Parmi z 2:0 (Thuram 45.; Mhitarjan).

Tako je prvenstvo naše zahodne soseščine tri kola pred koncem odločeno, Napoli in Interjev mestni tekmec Milan, ki sta v jesenskih dneh napadala lovoriko, sta pozneje zaostala, neapeljskim sanjam je odzvonilo ob tem prvem majskem koncu tedna: moštvo z italijanskega juga je v Comu v soboto osvojilo le točko (0:0), v bližnjem Milanu pa so se v slavnostnem ozračju San Sira pred 80.000 evforičnimi gledalci dan pozneje domači črno-modri veselili zmage in tako tudi nove lovorike. Na igrišču in tribunah kultnega štadiona je sledilo izjemno slavje, na predajo lovorike pa bo armada privržencev priljubljenega kluba morala počakati do zadnje domače tekme, ko bo 17. maja v Milanu gostovala Verona.

Inter se je tako z 12 točkami prednosti pred drugouvrščenim Napolijem tri kola pred koncem uspešno podpisal pod novo sezono, tej lovoriki pa lahko doda še drugo domačo, saj se bo 13. maja v finalu italijanskega pokala pomeril z Laziom iz Rima.