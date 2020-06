Slavje za Miho Blažiča in njegov Ferencvaros

Budimpešta - V slovenski nogometni soseščini se je najprej spustil zastor nad madžarskim prvenstvom. Nogometaši Ferencvarosa iz Budimpešte, kluba z največjim številom privržencem v državi in tudi najuspešnejšega doslej, so si pred dvema tednoma zagotovili že 31. naslov najboljših v državi, precej zaslug za novo lovoriko pa pripada tudi Mihi Blažiču. Slovenski reprezentant, učenec koprske nogometne šole, je član udarne enajsterice zeleno-belih, ki jim je 12.000 privržencev na sobotni večer v zadnji tekmi sezone proti Mőzikövesdu (1:0) zaploskalo za novo lovoriko. Na madžarske štadione so se namreč gledalci po prekinitvi ukrepov ob koronavirusu vrnili.



Predvsem v zadnjem sobotnem kolu so bile tribune polne, najbolj veselo je bilo tako na omenjeni tekmi v Budimpešti, najbolj vroče pa v Debrecenu, kjer se 9000 domačih navijačev ni moglo sprijazniti z razpletom tekme proti Paksu (1:1) in zato slovesu svojega moštva, v obdobju med letoma 2005 in 2014 kar šestkrat državnega prvaka, od prvoligaške konkurence. Od elite se poslavlja še Kaposvar. Ferencvaros bo štartal v kvalifikacijah za ligo prvakov, Fehervar in Puskas Akademia pa za evropsko ligo.