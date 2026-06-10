Slavka Vinčića takoj vrgli v žerjavico, dirigiral bo Brazilcem in Maročanom

Slovensko sodniško posadko na svetovnem prvenstvu v nogometu, glavni Slavko Vinčić in pomočnika Tomaž Klančnik ter Andraž Kovačič, je sodniški odbor pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) pod vodstvom Pierluigija Colline takoj vrgel v žerjavico. Slovenci bodo opolnoči iz sobote na nedeljo dirigirali eni od najbolj vznemirljivih tekem uvodnega dela, derbiju skupine C med petkratnimi svetovnimi prvaki Brazilci in četrtouvrščenimi z zadnjega mundiala ter afriškimi prvaki (za zeleno mizo) Maročani. Dvoboj bo na stadionu MetLife v New Jerseyju, kjer bo 19. julija tudi finale. Njegova zmogljivost je 82.500 sedežev.

Za 46-letnega Mariborčana bo letošnji mundial njegov drugi. Sodil je tudi pred štirimi leti v Katarju, kjer ga je Fifa tudi takoj poslala v »ogenj« saj je bil glavni sodnik na uvodni tekmi Argentine proti Savdski Arabiji. Za Lionela Messija in »​gavče« se je izšla s porazom z 1:2 in je bila prelomna za Argentince, saj so nato izpeljali šampionsko nadaljevanje.