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Nogomet

Slavka Vinčića takoj vrgli v žerjavico, dirigiral bo Brazilcem in Maročanom

Slovensko sodniško posadko na svetovnem prvenstvu v nedeljo ob 24.00 na stadionu MetLife v New Jerseyju čaka ena od najbolj zahtevnih tekem v uvodnem delu.
Slavko Vinčićo je sodnik za velike tekme, po mundialu v Katarju, kjer je v prvi tekmo sodil Lionelu in Messiju in Argetincem, bo na letošnjem SP prvo tekmo sodil petkratnim svetovnim prvakovm Brazilcem. FOTO: Marko Djurica/Reuters
Galerija
Slavko Vinčićo je sodnik za velike tekme, po mundialu v Katarju, kjer je v prvi tekmo sodil Lionelu in Messiju in Argetincem, bo na letošnjem SP prvo tekmo sodil petkratnim svetovnim prvakovm Brazilcem. FOTO: Marko Djurica/Reuters
G. N.
10. 6. 2026 | 16:05
10. 6. 2026 | 16:17
1:34
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Slovensko sodniško posadko na svetovnem prvenstvu v nogometu, glavni Slavko Vinčić in pomočnika Tomaž Klančnik ter Andraž Kovačič, je sodniški odbor pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) pod vodstvom Pierluigija Colline takoj vrgel v žerjavico. Slovenci bodo opolnoči iz sobote na nedeljo dirigirali eni od najbolj vznemirljivih tekem uvodnega dela, derbiju skupine C med petkratnimi svetovnimi prvaki Brazilci in četrtouvrščenimi z zadnjega mundiala ter afriškimi prvaki (za zeleno mizo) Maročani. Dvoboj bo na stadionu MetLife v New Jerseyju, kjer bo 19. julija tudi finale. Njegova zmogljivost je 82.500 sedežev.

Za 46-letnega Mariborčana bo letošnji mundial njegov drugi. Sodil je tudi pred štirimi leti v Katarju, kjer ga je Fifa tudi takoj poslala v »ogenj« saj je bil glavni sodnik na uvodni tekmi Argentine proti Savdski Arabiji. Za Lionela Messija in »​gavče« se je izšla s porazom z 1:2 in je bila prelomna za Argentince, saj so nato izpeljali šampionsko nadaljevanje.

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