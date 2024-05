Slavko Vinčić bo delil pravico na tekmi med Realom in Borussio

Slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem bodo sodili finale lige prvakov med Borussio Dortmund in Realom iz Madrida, je objavila na svoji spletni strani Evropska nogometna zveza (Uefa). Vinčiću bosta na igrišču pomagala Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, v sobi za Var bo Nejc Kajtazović s pomočnikom Radom Obrenovićem.

Finale na Wembleyju v Londonu bo 1. junija ob 21. uri po srednjeevropskem času. Štiriinštiridesetletni Vinčić bo sodil najpomembnejšo tekmo v svoji sodnišk karieri, pred tem je leta 2022 v Sevilli delil pravico v finalu evropske lige, ko sta za lovoriko 18. maja igrala Eintracht iz Frankfurta in Rangers iz Glasgowa. Po rednem delu je bilo neodločeno 1:1, nemški predstavnik je nato škotskega premagal po kazenskih strelih s 5:4.

Na mednarodni ravni Vinčić sodi od leta od leta 2010. V tej sezoni je bil na sedmih tekmah lige prvakov, tudi na četrtfinalni. Tedaj je sodil povratni dvoboj med Borussio in Atleticom iz Madrida, ko je bil izločen španski predstavnik s slovenskim vratarjem Janom Oblakom. Nemci so na poti do finala drugič doma zmagali s 4:2 in s skupnim izidom 5:4 napredovali v polfinale.

Določeni so tudi drugi sodniki za finalne tekme evropske klubske sezone 2023/24. Istvan Kovacs iz Romunije bo sodil finale evropske lige, Portugalec Artur Soares Dias konferenčne lige, Angležinja Rebecca Welch pa zaključni dvoboj lige prvakinj.