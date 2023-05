Slavko Vinčić bo miril Joseja Mourinha in Xabija Alonsa

Evropska nogometna zveza premore tri odmevna klubska tekmovanja – poleg lige prvakov, ki velja za najmočnejše nogometno tekmovanje na svetu, je tudi v tej sezoni izjemno zanimivo v Uefinih evropski in konferenčni ligi. Vse štiri povratne tekme polfinala bodo igrali v četrtek ob 21. uri. Uefa je zaupala enega od derbijev evropske lige slovenskemu sodniku Slavku Vinčiću, ki bo vodil povratno tekmo polfinala med Bayerjem in Romo v Leverkusnu (0:1).

Na prvi tekmi smo spremljali kakovosten nogomet, zanimivo bo videti, kaj bosta pripravila trenerja Jose Mourinho in Xabi Alonso, saj se obeta tesna, morda živčna in napeta revanša. Druga polfinalni dvoboj bo v Andaluziji med Sevillo in Juventusom (1:1), ki se je prejšnji teden začasno končal v Torinu dramatično, z golom Juventusa v izdihljajih prve tekme. Zmagovalca bosta 31. maja igrala v finalu v Budimpešti.

Konferenčna liga? Finale bo 7. junija v Pragi, zanj pa se bodo potegovali v dvobojih Basel – Fiorentina (2:1) in AZ Alkmaar – West Ham (1:2). Vse je torej še odprto in nepredvidljivo.