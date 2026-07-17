Znano, koliko bo s sojenjem v finalu zaslužil Slavko Vinčić

Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo v nedeljo stopil na največji oder svetovnega nogometa. Šestinštiridesetletni Mariborčan bo skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem vodil finale svetovnega prvenstva v ZDA med Španijo in Argentino. Gre za vrhunec njegove sodniške kariere, ki prinaša ne le izjemen športni ugled, temveč tudi zelo visok finančni izkupiček.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) uradnih zneskov sodniških honorarjev ne objavlja, po poročanju več tujih medijev pa je vsak glavni sodnik za nastop na letošnjem prvenstvu prejel približno 70.000 ameriških dolarjev (okrog 61.200 evrov) osnovnega nadomestila. Poleg tega sodniki prejemajo dodatne honorarje za posamezne tekme – približno 3.000 dolarjev za srečanje skupinskega dela in slabih 5.000 evrov za vsako tekmo izločilnih bojev.

Največji bonus prinaša finale. Čeprav Fifa višine nagrade ni razkrila, več virov navaja, da naj bi glavni sodnik za vodenje odločilne tekme prejel okoli 60.000 dolarjev (52.500 evrov) dodatka. To pomeni, da bo Vinčić za letošnje svetovno prvenstvo zaslužil najmanj okoli 140.000 dolarjev oziroma približno 120.000 evrov bruto, končni znesek pa je odvisen od vseh dodatkov in Fifinega obračuna.

Za slovenskega sodnika je to nadaljevanje izjemne mednarodne kariere. Leta 2024 je sodil finale lige prvakov, redno vodi najzahtevnejše tekme evropskih tekmovanj, pogosto pa ga kot enega najbolj cenjenih sodnikov vabijo tudi na tekme v Savdski Arabiji, Grčiji in na Cipru, kjer so honorarji za vrhunske tuje sodnike prav tako zelo visoki.

Vinčić je uspešen tudi zunaj nogometnih igrišč. Po javno dostopnih poslovnih podatkih njegovo podjetje Latro mont v zadnjih letih posluje z večmilijonskimi prihodki in ustvarja dobiček, zato prihodki od sodniške kariere predstavljajo le del njegove poslovne zgodbe.