Slavko Vinčić sklenil sodniško kariero

Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je sklenil svojo bogato kariero, je potrdila Nogometna zveza Slovenije. Mariborčan je pred tednom dni kot prvi Slovenec sodil v finalu svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo in tako »potrdil status enega največjih delivcev pravice v zgodovini«, je zapisala zveza.

Prejšnji teden ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) izbral za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva, v pojasnilu pa je inštitut zapisal, da je Vinčić ohranjal »jasen in avtoritativen disciplinski nadzor, ki je značilen za elitno sodniško delo«. Šestinštiridesetletnik si je za svoje sojenje na mundialu prislužil tudi italijansko nagrado Giulio Campanati.

Na listi mednarodnih sodnikov je vse od leta 2010 in je v svoji kariero pravico delil na številnih pomembnih tekmah. Leta 2022 je sodil v finalu Uefine evropske lige med Eintrachtom iz Franfkurta in Glasgow Rangers. Nato je bil dve leti kasneje izbran za sojenje finala lige prvakov med madridskim Realom in Borussio Dortmund. Istega leta je od IFFHS prejel priznanje za drugega najboljšega sodnika na svetu.

Na reprezentančnih tekmovanjih je debitiral leta 2012, na katerem je deloval kot 6. sodnik in dodatni pomočnik v ekipi slovenskega sodnika Damirja Skomine.

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