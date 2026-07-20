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Nogomet

Slavko Vinčić navdušil s sojenjem v finalu: Ostal je miren, imel je nadzor

Slovenski sodnik je imel izjemno težko nalogo. Na najprestižnejši tekmi na svetu je moral miriti vročekrvne nogometaše in igro obdržati pod nadzorom.
Slavko Vinčić se je izkazal. FOTO: David Ramos/AFP
Galerija
Slavko Vinčić se je izkazal. FOTO: David Ramos/AFP
M. Ru.
20. 7. 2026 | 10:20
20. 7. 2026 | 10:35
4:05
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Slavko Vinčić je kot prvi slovenski sodnik vodil finale svetovnega prvenstva, po zmagi Španije nad Argentino z 1:0 po podaljšku pa se je, kot je to za sodnike že značilno, znašel v središču medijskih razprav. Večina strokovnih sodniških analiz ocenjuje, da je zahtevno tekmo vodil zelo dobro, največ polemik pa je sprožila odločitev o razveljavitvi zadetka Nica Williamsa v podaljšku.

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Kaj bo moral Slavko Vinčić zagotoviti v finalu

Nekaj kritik se je zglasilo z obeh strani, a na tako odmevni in pomembni tekmi je bilo to povsem pričakovano. Že pred finalom je nekdanji španski mednarodni sodnik Eduardo Iturralde González opozarjal, da Vinčić sodi z jasnim kriterijem in ne dopušča pretirano grobe igre.

»Če bo Argentina igrala tako kot proti Angliji, bo imela veliko težav,« je dva dni pred finalom dejal za Cadeno SER. Pri tem je spomnil tudi, da je bil prav Vinčić sodnik ob zadnjem porazu Argentine na svetovnih prvenstvih proti Savdski Arabiji leta 2022.

Španci so dvomili o razveljavljenem zadetku, a so bili pod črto zadovoljni

Med španskimi mediji je najglasneje odmevala razveljavitev zadetka Nica Williamsa. Vinčić je zaradi domnevnega prekrška Mikela Merina nad Nicolásom Otamendijem v argentinskem kazenskem prostoru igro prekinil še pred zaključkom akcije, zato se videosodniki niso mogli več vključiti. Iturralde González, nekdanji nogometni sodnik, je bil v analizi za AS jasen, da po njegovem mnenju prekrška ni bilo.

Še ostrejši so bili komentatorji radijske mreže Cadena SER, kjer so komentirali, da je »Argentina celoten turnir igrala po drugih pravilih, Španiji pa so ukradli povsem regularen zadetek«, saj bi moral Vinčić počakati na zaključek akcije in šele nato prepustiti presojo sistemu VAR.

Vinčić pa je v napetem finalnem obračunu pokazal tudi rdeči karton. Prejel ga je junak argentinske polfinalne tekme proti Angliji Enzo Fernandez. V zadnji minuti rednega dela je po drugem rumenem kartonu zaradi ostrega prekrška nad najboljšim mladim igralcem turnirja Pauom Cubarsíjem moral predčasno z igrišča.

Legendarni angleški reprezentant Alan Shearer je za BBC ocenil, da je bila izključitev povsem pravilna. »Enzo je igral nespametno. Vedel je, da že ima rumeni karton zaradi ugovarjanja, pa se na to ni oziral. Sodniku ni pustil druge možnosti,« je dejal Shearer.

Oba selektorja sta pohvalila Vinčića in ekipo

Argentinski trener Lionel Scaloni, ki se še ni povsem odločil glede svoje prihodnosti na klopi sinje modrih, se je obregnil predvsem ob prvi rumeni karton, ki ga je Enzo Fernandes prejel zaradi ugovarjanja. »Mislim, da bi se prvemu rumenemu kartonu sodnik lahko izognil, ampak tako pač je, sodnik ob tem ni razmišljal, da ga bo kasneje kaznoval še z drugim rumenim kartonom ... To je finale svetovnega prvenstva, ničesar ne morem kritizirati,« je pohvalil delo sodnikov, pridružil pa se mu je tudi španski selektor Luis de la Fuente. 

Pohvale je Vinčić z ekipo prejel tudi na portalu Refereeing World, namenjenemu komentiranju sodniških predstav. »Pokazal je izjemno predstavo, saj je v finalu, polnem pritiska in visokih pričakovanj, ostal miren, tekmo pa je vseskozi imel pod nadzorom. Na igrišču se je odlično postavljal, tekma je tekla tekoče. Pokazal je, zakaj so mu zaupali največji nogometni oder,« so zapisali. 

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