Slavni oče pravi, da bo hči boljša od njega

Milanov nogometni zvezdnik Luka Modrić ima v družini dostojnega naslednika. Pravzprav naslednico. S svojim nogometnim znanjem je nase opozorila 12-letna hči Ema Modrić. Mlada nogometašica je z ekipo AC Milana do 13 let osvojila prestižni turnir Copa Garino in s tem napovedala, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Mlada nogometašica, rojena leta 2013, je bila ena ključnih igralk na poti do prvega naslova v rdeče-črnem dresu. V četrtfinalu je zatresla mrežo Sassuola (3:1), v polfinalu pa s soigralkami premagala mestnega tekmeca Inter (2:0). V velikem finalu turnirja v Torinu so padle še vrstnice iz Juventusa.

Čeprav Luka Modrić zaradi klubskih obveznosti ni mogel biti prisoten na tribunah, je hčerko spodbujal na daljavo. Kot so poročal italijanski mediji, je nekdanji zvezdnik madridskega Reala del tekme spremljal prek videoklica FaceTime. Modrićevo navdušenje nad Eminim uspehom so delili tudi soproga Vanja ter otroka Ivano in Sofia.

Izjemni oče, ki kljub zrelim nogometnim letom ostaja vzgled profesionalizma, je o hčerki spregovoril z obilo ponosa: »Zelo je nadarjena. Prepričan sem, da bo boljša od svojega očeta,« ni skrival navdušenja 40-letni Hrvat.