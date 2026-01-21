Slavni Valižan jasno povedal, kako se streže v slačilnici z veliko zvezdniki

Če kdo, potem prav Gareth Bale dobro ve, kako »diha in deluje« Realova slačilnica. Nekdanji zvezdnik madridskih belih je že pred sinočnjo tekmo 7. kola lige prvakov med Realom Madridom in Monacom (6:1) razkril bistvo, ki je še kako povezano s tem, kdo je vodja v slačilnici. Valižan je pojasnil svoj pogled o razlogih odhoda trenerja Xabija Alonsa in zakaj se njegovo obdobje na trenerskem stolčku ni izteklo po pričakovanjih.

»Alonso je neverjeten trener. Kar je osvojil, je osvojil pri Bayer Leverkusnu, osvojil je trofeje, neverjetno dobro je treniral ekipo,« je najprej izpostavil odliko 44-letnega Baska, potem pa je petkratni zmagovalec lige prvakov z Realom dodal bistvo.

»Ko prideš v Real Madrid, ti ni treba biti trener, ampak menedžer. V garderobi moraš obvladovati značaj,« je komentiral za TNT Sports. »Ni ti treba početi toliko taktičnih stvari. V garderobi so superzvezdniki, ki lahko v hipu spremenijo tekme,« je povedal 36-letni »upokojenec«, ki najbolj uživa v igranju golfa.

Kylian Mbappe je zabil že enajst golov v tej sezoni lige prvakov. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Še posebej je izpostavil kakovost igralcev, ki so sposobni bliskovito obrniti potek tekme. »To je najpomembnejše. Torej, da, jasno je, da je Alonso odličen trener in taktik, ampak v Real Madridu očitno ni šlo,« je zaključil.

Realovi asi so pod taktirko trenerja Alvara Arbeloe svojo odličnost in moč predstavili prav sinoči, tekmecem iz Monte Carla so nasuli pol ducata golov. Dva je zabil Kylian Mbappe, po enega Franco Mastantuono, Vinicius Junior in Jude Bellingham. Realovo zbirko golov je z avtogolom dopolnil še Thilo Kehrer.