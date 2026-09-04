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Nogomet

Kot da se bi celo noč pogovarjal z dekletom, a greš domov sam

Nekdanji nogometni zvezdnik Manchester Uniteda Roy Keane je pronicljivo obračunal z najbolj priljubljenim nogometnim statističnim kazalnikom – pričakovani goli.
Roy Keane je bil oster in nepopustljiv borec na igrišču ter je, tudi v vlogi strokovnega komentatorja zelo nepsoreden. FOTO: Facebook
Galerija
Roy Keane je bil oster in nepopustljiv borec na igrišču ter je, tudi v vlogi strokovnega komentatorja zelo nepsoreden. FOTO: Facebook
G. N.
4. 9. 2026 | 14:05
4. 9. 2026 | 14:47
2:11
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Nekdanji nogometni zvezdnik Manchester Uniteda in irske reprezentance Roy Keane se odlično znajde v vlogi televizijskega komentatorja. Ker je znan po ostrem jeziku in bistrih misli, je v oddaji Stick to Football nasmejal kolege in televizijske gledalce, ker si je kot tarčo privoščil enega od najbolj priljubljenih nogometnih statističnih kazalnikov – pričakovani goli oziroma xG.

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Keane je povedal, da mu statistika xG ni posebej pri srcu. xG sicer meri, kako verjetno je, da bo določen strel končal v mreži, pri čemer se upoštevajo dejavniki, kot so položaj strela, kot, razdalja do vrat in okoliščine akcije. Za analitike je to zelo uporabno orodje, Keane pa je njegovo uporabnost predstavil na zabaven način.

Kolege v studiu Garyja Nevilla, Jamieja Carragherja, Jilla Scotta in Iana Wrighta je najprej vprašal, ali sploh vedo, kaj pomeni xG. Nato je izzval Nevilla.

»Predstavljaj si, da si nekoč šel v nočni klub, se celo noč pogovarjal z dekletom, imel občutek, da gre vse odlično, potem pa si na koncu odšel domov sam. Kakšen je bil tvoj xG?«

Keaneova logika je pila vodo. V nogometu imaš lahko veliko priložnosti, visok xG in vse statistične kazalnike na svoji strani, pa na koncu še vedno ne zabiješ gola.

Neville je bil pripravljen na Keanov izziv. »Roy, ohranjal sem mrežo nedotaknjeno!« je svojo neuspešno »napadalno statistiko« predstavil kot obrambni dosežek. Zadnjo besedo je vendarle imel Keane. »Prepričan sem, da si jo,« je xG postavil piko na i.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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