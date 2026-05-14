Slot ne pakira kovčkov: Verjamem, da bom ostal

Arne Slot se je v Liverpoolu znašel v položaju, ki se še pred nekaj meseci ni zdel prav verjeten. Trener, ki je v krstni sezoni na Anfieldu osvojil premier ligo, zdaj posluša žvižge, odgovarja na vprašanja o svoji prihodnosti in poskuša sezono brez lovorike rešiti vsaj z uvrstitvijo v ligo prvakov. A Nizozemec pred petkovim gostovanjem pri Aston Villi ni deloval kot človek, ki bi že pakiral kovčke.

»Mislim, da o tem ne odločam sam, toda imam vse razloge, da verjamem, da bom trener Liverpoola tudi v prihodnji sezoni,« je dejal Slot. »Najprej zato, ker imam pogodbo s klubom, nato pa tudi zaradi vseh pogovorov, ki jih imamo.«

Žvižgi, kritike in nova realnost

Pritisk se je dodatno povečal po remiju s Chelseajem z 1:1, ko je del Anfielda svoje nezadovoljstvo izrazil z žvižgi, tudi ob nekaterih trenerjevih odločitvah med tekmo. Liverpool je v tej sezoni precej daleč od prepričljivosti iz prejšnjega leta, navijači pa vse težje sprejemajo predstave, ki ne prinašajo ne ritma ne občutka, da se moštvo razvija v pravo smer. Slot tega niti ne zanika. Prav nasprotno, kritike sprejema kot del posla.

Liverpoolovi navijači so po remiju s Chelseajem svoje nezadovoljstvo izrazili tudi z žvižgi. FOTO: Peter Powell/AFP

»Če nimaš najboljše sezone, še posebej v primerjavi z lansko, potem je jasno, da to ni bila odlična sezona. Normalno je, da pride kritika. Svoj del kritike smo dobili vsi: igralci, trener in tudi drugi ljudje v klubu,« je dejal. Ob tem je dodal misel, ki dobro opisuje sodobni nogometni prostor. »To je nova realnost v nogometu. Ni na meni, da sodim tiste, ki sodijo mene. Vsak ima pravico do svojega mnenja, danes pa ga lahko vsak tudi deli.«

Nato je vse skupaj obrnil še v bolj sproščen ton. »To se je dogajalo tudi pred desetimi ali petnajstimi leti, le da se je takrat govorilo v lokalu in tega niso slišali vsi. Zdaj se verjetno še vedno govori v lokalu – če sem prav razumel, kaj pravijo, so morali malo popiti! To je šala, seveda. Danes je vse bolj na očeh, kot je bilo nekoč, in Liverpool pri tem ni izjema.«

Salah se vrača, Villa lahko prinese olajšanje

Liverpool ima pred koncem sezone še vedno zelo konkreten cilj. V petek ga čaka gostovanje pri Aston Villi, neposrednem tekmecu v boju za ligo prvakov. Obe ekipi imata po 59 točk, Liverpool pa bi si z zmago že zagotovil nastop v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju v prihodnji sezoni. Za sezono, ki se je po naslovu prvaka hitro spremenila v razočaranje, bi bila to vsaj pomembna rešilna točka.

Mohamed Salah se po poškodbi vrača v kader Liverpoola, a naj bi bil za zdaj pripravljen le za nekaj minut igre. FOTO: Phil Noble/Reuters

Slotu bi pri tem lahko pomagal tudi Mohamed Salah, ki se vrača po poškodbi zadnje stegenske mišice. »Konate je dobro, trenira z nami. Salah bo na voljo, vendar le za nekaj minut. Upamo, da bo lahko vstopil. Alisson znova trenira z ekipo, videli pa bomo, ali bo pripravljen ali bomo morali počakati še en teden. Florian Wirtz je imel trebušno okužbo in je na antibiotikih, zato je njegov nastop še vprašljiv,« je pojasnil trener Liverpoola.

Prav v teh stavkih se skriva tudi razlog, zakaj Slot navzven deluje precej mirneje, kot bi morda pričakovali. Trdi, da je vključen v pogovore o novih igralcih, da pozna načrte za priprave in da klub že sestavlja podobo naslednje sezone. »Vemo, kam gremo na turnejo, načrti so narejeni, pogovori z novimi igralci potekajo in jaz sem vključen vanje,« je poudaril.

Liverpoolova sezona je tako prišla do nenavadne točke. Klub, ki je pred letom slavil naslov, zdaj lovi minimalni cilj in poskuša umiriti nezadovoljstvo okoli trenerja. Slot pa za zdaj ostaja pri svojem: sezona ni bila dobra, kritike so razumljive, toda projekt še ni končan. Če bodo v Birminghamu prišli do zmage, bo imel Nizozemec vsaj en močan argument več, da se mora naslednje poglavje na Anfieldu začeti ponovno z njim na klopi.