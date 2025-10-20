Slot razburjen zaradi Šeška, navijači pa brez besed

Manchester United je z zmago na večnem derbiju v Liverpoolu z 2:1 obrnil nov list in morda začel vzpon, ki ga navijači tako nestrpno pričakujejo. Sploh prvič pod vodstvom Rubena Amorima je United dobil dve tekmi zapored v angleškem prvenstvu, Portugalec je presenetil z odločitvijo, da Benjamina Šeška ne uvrsti v začetno postavo. Odločil se je pravilno, United je dobil gostovanje na Anfieldu, kjer je v derbijih z Liverpoolom zdaj zbral 13 zmag, domači le 12.

»Šest, sedem tekem je Šeško igral v prvi postavi, potem pa je proti nam na klopi. To se nam pogosto dogaja,« je trener Liverpoola Arne Slot nerazumljivo negodoval nad legitimno taktiko tekmecev, o razpletu pa dodal: »Težko je igrati z ekipo, ki se le brani in igra z dolgimi žogami v napad, sploh če dobiš hiter zadetek, ko je eden od tvojih nogometašev na tleh. Imeli smo ogromno priložnosti, da odločimo tekmo, a jih nismo izkoristili.«

Kritiki Arneja Slota so po težavah Liverpoola v zadnjem obdobju vedno glasnejši. FOTO: Phil Noble/Reuters

Šeško je v igro vstopil v 61. minuti in pomagal Unitedu pri branjenju vodstva. Komentarji glede slovenskega napadalca in rotacij Amorima niso ostali neopaženi. »V šokantnem razpletu je Arne Slot spoznal, da ima Manchester United več kot 11 igralcev,« je na omrežju X zapisal eden od privržencev rdečih vragov, drugi je dodal: »Nekaj tako neumnega še nikoli nisem slišal. Morda bi tudi Slot moral poizkusiti z novo taktiko in izbrati 11 igralcev, ki najbolje ustrezajo tekmi, ki sledi. Prepričan sem, da bi se tudi navijači Liverpoola strinjali.«

Kritik na račun Liverpoola je bilo ogromno tudi zaradi zapravljenih priložnosti, Cody Gakpo je dvakrat zadel vratnico in ob koncu z glavo zgrešil nemogoče, Alexander Isak pa je bil znova neviden. Hugo Ekitike je poživil igro, a žoga v gol Uniteda več kot enkrat ni hotela.