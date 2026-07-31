Slot zavrnil nizozemsko reprezentanco, zanima ga le vrnitev v klubski nogomet

Arne Slot ne bo novi selektor nizozemske nogometne reprezentance. Sedeminštiridesetletni trener je po poročanju tamkajšnjih medijev zavrnil ponudbo nacionalne zveze, saj želi kariero nadaljevati v klubskem nogometu.

Nekdanji trener Liverpoola je veljal za glavnega kandidata za naslednika Ronalda Koemana. Ta je odstopil po razočaranju na svetovnem prvenstvu, na katerem je Nizozemska izpadla že v šestnajstini finala. Nacionalna zveza naj bi prihodnji teden sporočila več o nadaljevanju iskanja novega selektorja.

Zavrnil tudi Milan, Fulham in Al Ahli

Slot po odhodu iz Liverpoola z izbiro novega delodajalca očitno ne želi hiteti. Po poročanju nizozemskih medijev je poleg reprezentančne službe doslej zavrnil še ponudbe AC Milana, Fulhama in savdskega Al Ahlija.

Liverpool ga je odpustil konec maja, potem ko je moštvo po precej mlačnih predstavah sezono končalo na petem mestu. Slot je rdeče že v prvi sezoni po prihodu iz Feyenoorda popeljal na vrh premier lige, v drugi pa kljub številnim okrepitvam ni več našel pravega ravnotežja v ekipi.

Tudi Ten Hag ni na voljo

Nizozemska zveza je tako v kratkem času ostala brez dveh uglednih kandidatov. Erik ten Hag je že pred tem sporočil, da ga selektorsko mesto ne zanima in da bo prihodnji dve leti ostal tehnični direktor Twenteja.

Med glavnimi kandidati ostaja Peter Bosz, ki je PSV popeljal do naslova nizozemskega prvaka, po koncu sezone pa podaljšal pogodbo s klubom iz Eindhovna.

Časa za odločitev ni veliko. Nizozemsko naslednja tekma čaka 24. septembra, ko se bo v ligi narodov pomerila z Nemčijo.