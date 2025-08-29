Slovence čakajo spektakularni tekmeci in tekme

Evropska nogometna zveza Uefa je v Monaku izžrebala ligaški del evropske lige. Miha Zajc, ki je bil z zagrebškim Dinamom v prvem bobnu, je za tekmece dobil Betis, Lille, Fenerbahče, Maccabi Tel Aviv, FCSB Bukarešto, Midtjylland, Celto in Malmö.

Od preostalih klubov s slovenskimi igralci je Crvena zvezda, iz katere se po pisanju medijev v Turčijo k Trabzonsporu za pet milijonov evrov seli Timi Max Elšnik, dobila Lille, Porto, Celtic, Brago, FCSB, Sturm Gradec, Celto in Malmö,

Viktoria Plzen Adriana Zeljkovića bo igrala proti Portu, Romi, Fenerbahčeju, Ferencvarosu, Freiburgu, Baslu, Malmöju in Panathinaikosu.

Sturm Gradec Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića je za tekmece dobil Rangers, Feyenoord, Crveno zvezdo, Celtic, Nottingham Forest, Mitdjylland, Brann Bergen in Panathinaikos.

Ta grški klub, pri katerem igra Adam Gnezda Čerin, pa se bo meril z Romo, Feyenoordom, Viktorio Plzen, Ferencvarosom, Sturmom, Young Boys, Go Ahead Eagles in Malmöjem.

Prvi krog ligaškega dela bo 24. in 25. septembra, zadnji krog pred izločilnimi boji pa bo 29. januarja prihodnje leto. Finale bo 20. maja na Bešiktašovem stadionu v Istanbulu.