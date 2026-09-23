Slovenske nogometaše na Brdu pri Kranju obiskali otroci

Slovensko nogometno reprezentanco so pred začetkom lige narodov v pripravljalni bazi na Brdu pri Kranju obiskali otroci, ki so iskali podpise izbrancev Boštjana Cesarja. Te sta delila tudi Jaka Bijol in Tamar Svetlin, ki ju je pozneje čakal nov trening na pripravah za uvodno tekmo s Škotsko v soboto v Stožicah.

Reprezentance v letošnji izvedbi lige narodov najprej čakajo štiri tekme v kosu. Slovenija bo v tem oknu v ligi B in skupini B1 tako igrala s Škotsko (v soboto ob 15.00) in Severno Makedonijo (v torek ob 20.45) doma ter s Švico in Škotsko v gosteh. V tem tekmovanju bo poskusila pokazati boljši obraz kot v zadnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

»Rezultat je pomemben, zdaj vedno bolj. Ekipa se gradi na tem. Če hočemo biti naprej uspešni, moramo graditi na rezultatih. Zagotovo je cilj ostati v ligi. Za kaj več bo treba pokazati najboljši obraz in res biti najboljša Slovenija v zadnjih letih. Ekipe so res kakovostne, sploh za Švico mislim, da spada v ligo A, tako da bodo tekme res težke,« je povedal Leedsov branilec na medijskem terminu.

Osredotočeni na Škote

Svetlin pa je poudaril, da so v dobrem stanju in pripravljeni pomagati »vsako minuto, ko bomo dobili priložnost«. »Sam se osredotočam na to, da sem pripravljen na vse možne scenarije in mislim, da tudi vsi soigralci podobno razmišljajo. Menim, da je to najpomembnejše. Obenem pa se moramo osredotočiti na vsako tekmo posebej. Prva je s Škoti in trenutno nima smisla, da gledamo že na Makedonce in na Švicarje in tako naprej. Gremo tekmo po tekmo in bomo videli, kaj nam to prinese,« je povedal vezist Saint Etienna.

Slovenski selektor Cesar je bil primoran v nekaj sprememb glede na prvotno objavljen seznam, namesto Benjamina Šeška, Nika Prelca in Žana Zaletela sta v ponedeljek na novo prišla Jure Balkovec in Žan Celar.

Namesto Benjamina Šeška, Nika Prelca in Žana Zaletela sta v ponedeljek na novo v izbrano vrsto prišla Jure Balkovec in Žan Celar. FOTO: Ales Fevzer/Facebook NZS

Kar spremenjen seznam v primerjavi s prejšnjim obdobjem pa je dobila škotska vrsta. Novi selektor Sebastien Pocognoli je poklical sedem igralcev, ki še nimajo nastopa za člansko reprezentanco, 14 igralcev pa je takšnih, ki niso bili del ekipe na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Med poklicano osemindvajseterico pa je sedem igralcev, ki bi lahko še igrali za izbrano vrsto do 21 let.

V ligi narodov bo zmagovalka skupine B1 napredovala v ligo A, drugouvrščeno čakajo dodatni boji za napredovanje, po novem tretjeuvrščena ostane v ligi B, zadnja ekipa pa igra dodatne tekme za obstanek v ligi B.