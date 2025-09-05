Kek razkril karte: Slovencem ni mar za četrt milijarde evrov vreden dvojec

Slovenija – Švedska -:- (20.45) Slovenija (4-4-2): Oblak; Janža, Bijol, Drkušić, Karničnik; Lovrić, G. Čerin, Elšnik, Stojanović; Šporar, Šeško; selektor: Matjaž Kek.

Švedska (3-5-2): Olsen; Gudmundsson, Hien, Ekdal; Svensson, Jonsson, Ayari, Larsson, Bernhardsson; Gyökeres, Elanga; selektor: Jon Dahl Tomasson.

Druga tekma skupine B: Švica – Kosovo (20.45).

Začelo se je! Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj (20.45) v Stožicah igrala prvo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki. Selektorja Matjaža Keka in reprezentante takoj čaka velika bitka in nasprotnik z najdražjim napadalnim dvojcem v letošnjem poletnem prestopnem roku na svetu Švedska.

Alexander Isak in Viktor Gyökeres sta bila ob slovenskem strelskem adutu Benjaminu Šešku največja prestopna zvezdnika. Za trojico so Liverpool, Arsenal in Manchester plačali kar 310 milijonov evrov. Slovenski selektor Matjaž Kek je izbral pričakovano začetno enajsterico z vsemi preverjenimi imeni, njegov danski kolega na švedski klopi Jon Dahl Tomasson je prav tako pričakovano pustil na klopi ne povsem pripravljenega Isaka.

Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju kovala takitčne načrte. FOTO: Leon Vidic/delo

Gostje s severa Evrope so na lestvici Svetovne nogometne zveze (Fifa) 21 mest pred 50. Slovenijo, toda na domačem igrišču so v vlogi favoritov Jan Oblak in drugi.

Slovencev ne gane svetovna lestvica niti eden najdražjih napadov na svetu, v katerem glavni vlogi igrata Isak in Gyökeres. Za Slovence bo to sicer prva preizkušnja po prijateljskih tekmah v junijskem reprezentančnem oknu, ko so premagali Luksemburg in Bosno in Hercegovino.

Rumena švedska navijaška družina je napolnila svoj del tribune v Stožicah, še prej pa so si razigrani gostje dali duška v središču Ljubljane. FOTO: Črt Piksi/Delo

Prva tekma v skupini B že sodi v kategorijo tekem, ki se ne sme izgubiti. Že v ponedeljek Slovence čaka še zahtevnejša tekma, v Baslu bo poskušala presenetiti na lestvici Fifa najvišje uvrščeno reprezentanco iz skupine, 19. Švico. V skupini je še Kosovo, ki bo zelo neugodno. Drevi gostuje v Baslu.

Selektor Matjaž Kek je imel v pripravah za kvalifikacijski start na voljo vs enajmočnejše adute. FOTO: Jernej Suhadolnik/Delo

Zmagovalce skupine čaka vstopnica na turnir v ZDA, Kanadi in Mehiki, drugouvrščene pa dodatne kvalifikacije. Glavni sodnik bo Španec Jose Maria Sanchez.