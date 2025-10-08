Slovenci bi lahko bili svetovni prvaki, čudo ni izključeno

V nadaljevanju:

Ko na Gorenjskem vršace pobeli sneg in pogled iz nacionalnega centra na Brdu odkrije Storžič s snežno kapo, slovenska nogometna reprezentanca pogosto prestavi v višjo prestavo in začne nizati uspehe. »To je akcija, ko se lahko vrnemo v boj za vrh ali pa se poslovimo od svetovnega prvenstva,« je tudi Svitu Sešlarju, predstavniku mlajšega dela izbrane vrste, jasen ogromen vložek. Podvig je mogoč, če bo Slovenija v vroči Prištini prava, šele nato sledi misel na zdelane, a znova polne ponedeljkove Stožice.

Septembrsko reprezentančno okno nagrajuje reprezentance, ki stavijo na širino kadra in lahko nosilce igre, ki so se poleti znašli v težavah, začasno postavijo na stranski tir. »V Sloveniji se dobro dela, imamo veliko kakovosti, nimamo pa dovolj širine, da bi lahko menjali igralce, če niso v optimalni formi. Nimamo dveh, treh enakovrednih enajsteric, zato je včasih treba 'zdržati' z njimi. Tudi v mojem času je bilo podobno, veliko igralcev je s svežino in ogromno željo nadoknadilo pomanjkanje ritma in hitrosti, ki jo prinese neigranje,« v pogovoru dileme, ki čakajo selektorja Matjaža Keka, opisuje strelec 15 zadetkov za slovensko reprezentanco Ermin Šiljak.