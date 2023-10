Slovenci do prepričljive zmage na Cipru

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v Achnasu na Cipru igrala tretjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Izbranci Milenka Aćimovića so proti domači vrsti zmagali s 3:0 (2:0). Naslednja kvalifikacijska tekma slovenske upe čaka v torek ob 18. uri, ko bodo v Murski Soboti gostili Avstrijo.

Slovenski nogometni upi so v tretjem dvoboju dosegli drugo zmago v kvalifikacijski skupini H. Po uvodnem zmagoslavju nad tekmeci iz Bosne in Hercegovine v Sarajevu z 2:1 so v predmestju Larnake danes na kolena položili še Ciprčane, v drugem dvoboju v Kopru pa so izgubili proti Francozom z 0:4.

Junak današnjega dvoboja je bil 20-letni Tio Cipot. Igralec Spezie v italijanski serie B je že v šesti minuti svoje soigralce popeljal do vodilnega gola po podaji Tjaša Begića, "vajo" pa je ponovil v 23. minuti po predhodni asistenci Davida Flakusa Bosilja.

Slovenski nogometaši so v nadaljevanju nadzirali potek dogajanja in v 76. minuti po zadetku Flakusa Bosilja potrdili pomembne tri točke. Že čez nekaj dni jih v največjem mestu v Prekmurju čaka obračun s severnimi sosedi, ki so na uvodnih dveh tekmah premagali tekmece iz BiH z 2:0, s Ciprčani pa igrali neodločeno 1:1.

Na EP bodo neposredno šle prvouvrščene ter tri najboljše drugouvrščene reprezentance iz vsake skupine. Preostale drugouvrščene bodo igrale dodatne kvalifikacije.