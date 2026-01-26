Slovenci do prve zmage na euru proti Belgiji

Potem ko so izbranci Tomislava Horvata v petek z 1:4 izgubili proti favoritom skupine C in enim favoritov prvenstva Špancem, so se v drugo proti Belgiji predstavili v drugačni luči.

Slovenska zasedba je pred 3200 gledalci tekmo začela zadržano, nekako v krču. Belgijci so tako povedli v 2. minuti z zadetkom Grella.

Toda odziv gostiteljev eura je bil ekspresen, v 4. minuti je Turk izenačil, dve minuti pozneje pa so izbranci selektorja Horvata goste prisilili v avtogol Aabbouja. Že v 9. minuti so Belgijci izenačili na 2:2, gol je zabil Rahou.

Potem so Slovenci vendarle stopnjevali igro, v štirih minutah so belgijskega vratarja matirali Janež, Čeh in Fideršek za rezultat polčasa 5:2.

V nadaljevanju so gostje znižali zaostanek na dva zadetka z golom Vanderheydena v 24. minuti. Slovenci so z zbrano in precej bolj agresivno igro napadli Belgijce in nekajkrat močno ogrozili njihova vrata. Na drugi strani se je izkazal tudi vratar Peček. Belgijce je v igri držal njegov kolega Vrancken, ki je v 34. minuti odlično obranil strel Čopa.

Le minuto zatem je Rahou utišal občinstvo v Stožicah z golom za 5:4. Gostje je ta zadetek opogumil, vajeti igre so prevzeli v svoje noge, Slovenci pa so občasno v obrambi delovali zelo zmedeno.

Tri minute pred koncem so Belgijci iz igre potegnili vratarja, ko so imeli žogo v svoji posesti. Začelo se je obsedanje slovenskih vrat, toda domači reprezentanti so ob podpori predsednice republike Nataše Pirc Musar in prvega moža Uefe Aleksandra Čeferina na stožiških tirbunah obranili vodstvo.

V drugi tekmi v skupini C je Španija z 2:0 odpravila Belorusijo in tako vodi z maksimalnim izkupičkom. V četrtek se bo Slovenija pomerila še z Belorusijo. V četrtfinale se uvrstita prvouvrščeni ekipi iz vsake skupine.