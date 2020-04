Slovenci legionarji celo pred Brazilci, Argentinci in Francozi

210 milijonov prebivalcev premore Brazilija, največja svetovna izvoznica vrhunskih nogometašev

Kmalu bo znano, kdaj bodo prižgali zeleno luč za nadaljevanje nogometne sezone, kdaj bodo krenili v boj za lovorike klubi in kdaj evropske reprezentance. Med slednjimi bo dejavna tudi slovenska, ki jo vodi. In prav Slovenci kotirajo pri vrhu nogometnih narodov, ki v tuje klube prispevajo največ nogometašev na skupno število prebivalcev.Vrh posebne lestvice nogometnih »izvoznikov« zaseda – Brazilija. Samozadostna država zsi ne lasti zaman rekordnih pet naslovov svetovnega prvaka v nogometu, prav tako ni bila zaman prav Brazilija edina udeleženka vseh dosedanjih 21 mundialovV nacionalnih nogometnih prvenstvih po svetu je, denimo, v letu 2019 igralo(številni Brazilci so prevzeli tudi državljanstva drugih držav). Med prvimi desetimi državami, ki so na tuje »izvozile« največ svojih nogometašev (glej tabelo), so še Francija (1027), Argentina (972), Anglija (565), Španija (559), Srbija (521), Nemčija (480), Kolumbija (467), Hrvaška (446) in Nigerija (399).Kar 75 odstotkov brazilskih legionarjev igra v prvih nogometnih ligah analiziranih držav, tudi tovrsten odstotek pri Francozih (74) in Argentincih (76) je podoben. V seštevku ima najmanj enega nogometnega legionarjaSvetovne nogometne zveze (FIFA). Brazilija, Francija in Argentina skupno prispevajo skoraj četrtino delovne sile v globalnem nogometu. Morda velja izpostaviti še nekatere zanimive številke, ki vsaka na svoj način razkrivajo kadrovsko razmerje moči v nogometu, s katerim je možno napovedati tudi doseg posameznih reprezentanc v mednarodnih tekmovanjih ali vsaj njihove možnosti za večje podvige.Nigerija je, denimo, največja afriška izvoznica nogometašev, kar je seveda pričakovano.na črni celini, pravpa je država z največjim številom prebivalstva v Afriki in, pozor, tretja po vrsti po številu prebivalcev, mlajših od 18 let. Več jih premoreta lein. Podatek, da največ nogometašev med vsemi v Aziji izvozi Japonska (161), in ne Kitajska ali Indija, razkriva strahovit manevrski prostor za razvoj nogometa v največjih svetovnih populacijah.Na lestvici največjih nogometnih izvoznikov morda izstopatain, tudi tam je nogomet absolutna številka 1 med športi. Srbija, denimo, premore več legionarjev kot 80-milijonska, kar resda razkriva tudi ogromno kupno moč in najvišji standard nemškega prvenstva – zato Nemcem »ni treba« v tujino s trebuhom za nogometnim kruhom … Kako visoko kotira? Lani je igralo na tujem 110 slovenskih nogometašev, kar gotovo ni malo. Pogled v skupino Uefine, v kateri bodo igrali Slovenija, Grčija, Moldavija in Kosovo, razkriva zanimivo primerjavo: Grki so imeli lani na tujem le 36 igralcev več kot Slovenci (146:110), Moldavci pa več kot Kosovo (49:43).Še bolj zanimiva lestvica nastane, če številu legionarjev dodamo utež v obliki prebivalstva posameznih držav. Po tem merilu je Slovenija (52,9 legionarja na milijon prebivalcev) celo višje kot največje izvoznice Brazilija (7,6), Francija (15,3) ali Argentina (21,8). Še višje sta Srbija (74,4) in Hrvaška (109,3).Največ Slovencev igra v Italiji (19), njihove priljubljene destinacije so tudi Avstrija, Poljska (po 8), Belgija (6), Rusija, Turčija in Švica (vse po 5). Največ Hrvatov je lani igralo prav v Sloveniji (91), veliko tudi v Italiji (30) in BiH (26). Slovenija je bila vrhunska destinacija tudi za nogometaše iz BiH (24), ki so igrali tudi na Hrvaškem (20) in v Turčiji (18). Največ Brazilcev hrani portugalsko prvenstvo (260).