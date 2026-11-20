Slovenski nogometni reprezentant David Brekalo je z Orlandom City končal nastope v letošnji sezoni MLS. Njegova ekipa je v dodatnih kvalifikacijah za končnico doma izgubila proti Cincinnatiju z 1:3. Brekalo je bil v začetni enajsterici na tekmi, a se je moral z moštvom posloviti od boja za naslov.

Branilec naslova je Inter iz Miamija. Po prvem delu tekmovanja je moštvo pod taktirko Lionela Messija, ki je bil tudi v tej sezoni najboljši strelec s 26 goli, osvojilo drugo mesto za Nashvillom.

Orlando je na domačem stadionu povedel v 26. minuti, ko je zadel Martin Ojeda. Cincinnati je izenačil tik pred koncem prvega polčasa, ko je enajstmetrovko uspešno izvedel Brazilec Evander. Ta je v 50. minuti poskrbel za vodstvo gostov, v 85. pa je podal še za zadetek Samuela Gidija. Orlando, ki je poleti okrepil napad s francoskim zvezdnikom Antoinom Griezmannom, je tako izpadel že v prvem krogu izločilnih bojev. Cincinnati se bo v nadaljevanju pomeril z Nashvillom.

V drugem kvalifiakcijskem dvoboju za uvrsdtitev v končnico je Real Salt Lake po strelih z bele točke premagal Seattle Sounders s (4:2, 1:1).

V končnici letos ne bo niti Austina, katerega član je slovenski branilec Žan Kolmanič, ki si z ekipo ni zagotovil mesta med najboljšimi devetimi v zahodni konferenci. Mitja Ilenič, ki je bil v prejšnjih sezonah član New York Cityja, letos kot posojen igralec nastopa pri poljskemu Rakowu Czestochowi.

Naslob brani Inter iz Miamija