  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Slovenci nekoč zasenčili Messija, zdaj čakajo na Arabce

Ameriški dnevnik: Zakaj je nenavadno, da v Severni Ameriki nismo spremljali tudi slovenske nogometne reprezentance
Lionel Messi (desno) je prvo ime dosedanjega dela turnirja, primerljiv z nogometaši, ki so na vsakem posameznem mundialu od leta 1930 pustili največji vtis. FOTO: Juan Mabromata/AFP
Galerija
Lionel Messi (desno) je prvo ime dosedanjega dela turnirja, primerljiv z nogometaši, ki so na vsakem posameznem mundialu od leta 1930 pustili največji vtis. FOTO: Juan Mabromata/AFP
Jernej Suhadolnik
19. 7. 2026 | 05:30
6:19
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Prijazen možakar, ki je vedel neverjetno veliko o drobnem biznisu, je resda zgrešil za približno 500 km, toda še veliko več je v družbi Švice, Kosova in Švedske lani zmanjkalo Sloveniji, ki se edina iz te skupine ni prebila vsaj do dodatnih kvalifikacij za SP 2026. Škoda, slovenski navijači »obožujejo« turnirje na drugih celinah; do svojega prvega mundiala na Daljnem vzhodu so morali preleteti 9000 km, do zadnjega na jugu Afrike še dobrih 3000 km več. Kdo ve, morda bi imela reprezentanca selektorja Matjaža Keka lani več možnosti, če bi ZDA postavile eno od prizorišč tekem na 13.000 km oddaljene Havaje.

Slovenci so letos prekinili še eno svojo tradicijo. Naši nogometaši so namreč doslej zaznamovali večino svetovnih prvenstev v dobrih petdesetih letih, na katerih so blesteli največji zvezdniki. Ko je leta 1974 na svetovnem prvenstvu šokiral nogometno družino Johan Cruyff s svojim »totalnim nogometom« – Nizozemska za to resda ni dobila prave nagrade –, je bil med pomembnimi obrazi jugoslovanske reprezentance tudi Brane Oblak. V eni od akcij je javno zasenčil Dragana Džajića, tedaj enega največjih zvezdnikov evropskega nogometa. Med razmišljanjem Džajića pred prostim strelom je »vskočil« Oblak in zabil gol Zairu, današnjemu DR Kongu. Ljubljančana niso zaman ...

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Messi ali Yamal? Zanesljivo bo zmagal le Trump

Španija drugič na svetovnem vrhu ali Argentina četrtič, to je glavno vprašanje pred finalom mundiala.
Jernej Suhadolnik 18. 7. 2026 | 17:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Ameriški dnevnik

Dončić in Mbappe bi se lahko pogovorila

Ameriški dnevnik: Tudi prebivalce New Yorka je šokiral razplet polfinala, toda v finalu sta najboljši ekipi na turnirju.
Jernej Suhadolnik 17. 7. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Kolumna

Popolna prevlada Evrope, nemočen tudi Trump

Zgodba o vplivu Donalda Trumpa in Giannija Infantina na razmerje moči na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu.
Jernej Suhadolnik 11. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Oranžno opozorilo: vetrolom, meteorne vode in toča povzročili največ težav

Danes bo od zgodnjega popoldneva po vsej Sloveniji povečana verjetnost za krajevno močnejše nevihte in neurja.
18. 7. 2026 | 14:46
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Srebrne ribice v stanovanju niso le nadloga: to vam sporočajo o vašem domu

Srebrne ribice niso nevarne, lahko pa opozarjajo na previsoko vlago, zamakanje ali slabo prezračevanje. Preverite, kako jih učinkovito odpraviti.
Kaja Berlot 17. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Pogačar si je oddahnil, karavana Toura se je snela z verige

Slovenski kolesarski šampion je brez zapletov prestal izjemno hitro najdaljšo etapo. Mateju Mohoriču so pošle moči.
Miha Hočevar 17. 7. 2026 | 19:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Širi se izbruh parazitske okužbe, vsak enajsti pristane v bolnišnici

Potrdili so že več kot 7000 primerov okužbe z zajedavcem Cyclospora. Zdravstvene oblasti sumijo, da je vir listnata zelenjava.
16. 7. 2026 | 06:49
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
14. 7. 2026 | 07:50
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Adolfo Laurenti, Visa

Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Tomaž Berločnik

Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kibernetska varnost

Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Najemni poslovni prostori

Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

svetovno prvenstvo v nogometuSrečko KatanecLionel Messinogometni komentarBrane OblakSP 2026ameriški dnevnik

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Tine Zupan: Sodniki bi morali biti čim manj moteč šum

Svetovno prvenstvo se končuje, zdaj sledi samo še tisto, kar smo vsi že komaj čakali, finale. Za nekaj mnenj o dogodkih s prvenstva, ki delijo javnost, smo prosili Tineta Zupana, ki bo finale komentiral na Areni Sport.
19. 7. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Ikona

Mick Jagger: Za oder potrebuješ ogromen ego. Če ga nimaš, si v težavah

»V staranju ni nič dobrega,« iskreno priznava neuničljivi frontman Rollingov Stonesov, ki bo v kratkem dopolnil 83 let.
Urša Izgoršek 19. 7. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
15. etapa

Peklenski zaključek na Plateau de Solaison, kolesarje čaka 4700 višinskih metrov

Petnajsta etapa letošnjega Toura tako predstavlja eno ključnih prelomnic v boju za rumeno majico.
Miroslav Cvjetičanin 19. 7. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Kampiranje

Vse več ljudi išče občutek skupnosti

Kaj je danes kampiranje, kaj v 21. stoletju pričakujejo njihovi gostje in kako gre slovenskim kampom?
Gorazd Utenkar 19. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Ameriški dnevnik

Slovenci nekoč zasenčili Messija, zdaj čakajo na Arabce

Ameriški dnevnik: Zakaj je nenavadno, da v Severni Ameriki nismo spremljali tudi slovenske nogometne reprezentance
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 19. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
15. etapa

Peklenski zaključek na Plateau de Solaison, kolesarje čaka 4700 višinskih metrov

Petnajsta etapa letošnjega Toura tako predstavlja eno ključnih prelomnic v boju za rumeno majico.
Miroslav Cvjetičanin 19. 7. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Kampiranje

Vse več ljudi išče občutek skupnosti

Kaj je danes kampiranje, kaj v 21. stoletju pričakujejo njihovi gostje in kako gre slovenskim kampom?
Gorazd Utenkar 19. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Ameriški dnevnik

Slovenci nekoč zasenčili Messija, zdaj čakajo na Arabce

Ameriški dnevnik: Zakaj je nenavadno, da v Severni Ameriki nismo spremljali tudi slovenske nogometne reprezentance
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 19. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
15. 7. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Promo
Razno
PRIHODNOST

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
15. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
13. 7. 2026 | 09:34
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo