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Nogomet

Slovenci po potrditev drugega mesta, znana enajsterica

Naša nogometna reprezentance bo danes v Skopju proti Severni Makedoniji odigrala zadnjo letošnjo tekmo v skupini B1 v ligi narodov.
Jan Oblak bo skušal s sogralci nocoj izvleči ugoden izid v Skopju. FOTO: Jure Makovec/AFP
Galerija
Jan Oblak bo skušal s sogralci nocoj izvleči ugoden izid v Skopju. FOTO: Jure Makovec/AFP
Miha Šimnovec
16. 11. 2026 | 20:24
1:15
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Slovenska nogometna reprezentanca bo danes (20.45) odigrala zadnjo letošnjo tekmo v skupini B1 v ligi narodov. V Skopju se bo pomerila z izbrano vrsto Severne Makedonije.

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Ko si VAR vzame premor za kavo ...

Izbranci selektorja Boštjana Cesarja so pred zadnjim kolom na drugem mestu skupine 1. Na dosedanjih petih tekmah so osvojili osem točk. Na vrhu so Švicarji (13), ki so si že zagotovili napredovanje v skupino A.

Na tretjem mestu so Škoti, ki s točko zaostanka dihajo za ovratnik Slovencem. Toda tokrat bodo gostovali pri favoriziranih Švicarjih. Reprezentanti Severne Makedonije so z ničlo na zadnjem mestu. Na lestvici Svetovne nogometne zveze (FIFA) zasedajo 74. mesto – 22 mest za Slovenci.

 

   

 

   

 

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