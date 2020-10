FOTO:Slovenci podaljšali niz, zabili štiri gole, danes pa se začenja zares

Prijateljska tekma Slovenije in San Marina se je končala na zanimiv način: v petem snidenju z eksotično reprezentanco z bližine Riminija so Slovenci vknjižili še peto »drugačno« zmago: dosedanjim izidom 6:0, 2:0, 5:0 in 3:0 so dodali še sinočnjih 4:0 in si dvignili samozavest pred izzivi v Uefini ligi narodov, ki čakajo nanje v Prištini in Kišinjovu.Težko je oceniti sinočnji učinek slovenske nogometne reprezentance v dvoboju s popolnim nogometnim avtsajderjem na severu Ljubljane. San Marino morda še nikdar doslej ni imel tako skromne in nenevarne reprezentance kot prav v Stožicah, kljub temu pa ta ekipa še nikdar ni bila ...