Slovenci pred Škotsko stavijo na preverjeni recept: Obramba mora ostati osnova

Slovenska nogometna reprezentanca na Brdu pri Kranju nadaljuje priprave na sobotno uvodno tekmo lige narodov proti Škotski, ki se bo v Stožicah začela ob 15. uri. V slovenskem taboru so se že lotili podrobnosti, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin pa si ob začetku nove reprezentančne akcije želita tudi močno podporo s tribun.

»Ko se zberemo z reprezentanco, je občutek vedno dober, saj smo veseli, da znova vidimo prijatelje. Tukaj je popolnoma drugače kot v klubu – vsi govorimo isti jezik in imamo skupen cilj. Komaj čakamo, da odigramo prvo tekmo,« je za Nogometno zvezo Slovenije dejal Verbič.

Slovenci so že analizirali nekatere pretekle nastope, podrobneje tudi tekmo proti Hrvaški, pri kateri so iskali stvari, ki jih lahko pred novim izzivom popravijo in nadgradijo.

Verbič: Obramba mora ostati naša osnova

»Videli smo veliko dobrih stvari, seveda pa so tudi stvari, pri katerih smo lahko boljši. V napadu imamo ogromno hitrosti, v obrambi pa moramo ostati kompaktni, kot smo že znali biti. Naša reprezentanca je bila najuspešnejša takrat, ko je bila zelo dobra v obrambi. Tudi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo smo prejeli zelo malo zadetkov in to mora ostati naša osnova za naprej,« je poudaril 32-letni reprezentant.

Verbič poudarja, da zelo spoštuje tekmeca, ki ga je žreb v uvodu namenil slovenski izbrani vrsti.

»Škotska je zelo dobra ekipa s številnimi odličnimi posamezniki, ki nastopajo v močnem angleškem prvenstvu. Na igrišče bomo morali stopiti kot enajst mož in delovati kot ekipa.«

Podobno razmišlja Gnezda Čerin, ki je zadovoljen z dosedanjim potekom priprav na Gorenjskem. Posebej pomembna bo po njegovem mnenju igra na sredini igrišča.

»Do tekme s Škotsko imamo dovolj časa za pripravo, saj smo dovolj dolgo skupaj. Zvezna vrsta je srce ekipe in če ta deluje dobro, je vsem na igrišču lažje. V obdobju naših največjih uspehov je to delovalo odlično, zato se bomo potrudili, da bo tako tudi v prihodnje.«

Slovenski vezist je zadovoljen tudi s svojo trenutno pripravljenostjo. »Mislim, da sem v dobri formi. V klubu imam minutažo in tudi fizično sem dobro pripravljen.«

Škote bodo še vzeli pod drobnogled

Podrobnejša analiza sobotnega tekmeca slovenske nogometaše še čaka, njegove osnovne značilnosti pa že poznajo.

»Ekipe z Otoka gojijo podoben slog nogometa. Vemo, kakšna ekipa nas čaka, čeprav podrobne analize še nismo opravili. Veliko pa bo seveda odvisno tudi od nas in od tega, kako bomo mi odigrali,« je dodal Gnezda Čerin.

Oba reprezentanta sta pred prvo tekmo novega tekmovanja posebej izpostavila še en dejavnik – Stožice. Slovenci so se v zadnjih letih navadili na dobro obiskane domače tekme, podobno kuliso pa si želijo tudi v soboto.

»Navijače pozivam, naj tudi tokrat pridejo v čim večjem številu. Njihova podpora nam resnično pomaga, saj vedno igramo bolje, ko je na štadionu dobro vzdušje,« je dejal Verbič.

Gnezda Čerin se mu je pridružil: »Na dobro vzdušje in polne Stožice smo se že kar nekoliko razvadili. Tudi tokrat bi prosil navijače, naj pridejo na tekmo v čim večjem številu, saj je ob polnem štadionu vzdušje nekaj posebnega. Vedno je lepo videti Slovenijo igrati v takšni kulisi.«