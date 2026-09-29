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Nogomet

Cesar opravil menjave, sprememba v napadu in zvezni vrsti (20.45)

Slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah gosti Severno Makedonijo, ki ji je v preteklosti že povzročala preglavice.
Slovenska izbrana vrsta se pripravlja na drugo domačo tekmo v jesenskem ciklu. Foto Blaž Samec
Galerija
Slovenska izbrana vrsta se pripravlja na drugo domačo tekmo v jesenskem ciklu. Foto Blaž Samec
29. 9. 2026 | 19:30
29. 9. 2026 | 20:37
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Za slovenski nogomet je napočil morda najpomembnejši dan v rekordno dolgi jesenski reprezentančni akciji, ki bo trajala skoraj tri tedne. V Stožicah gostuje Severna Makedonija in če si Slovenija želi izboriti vsaj obstanek v skupini B lige narodov, morda pa pogledati tudi proti višjim ciljem, je današnja zmaga nujna.

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Izplen Slovencev je kot telesna priprava: slab in mora biti boljši

»Makedonija bo nevarna, znajo igrati nogomet in imajo igralce, ki nastopajo za vrhunske klube. Morali se bomo tudi braniti, ne bodo nam kar prepustili žoge, ko pa pridemo v priložnost, bo treba zadeti gol,« se selektor Boštjan Cesar zaveda, da je pred njim nov pomemben večer – najpomembnejši v kratki karieri na reprezentančni klopi.

V slovenski vrsti je nekaj zdravstvenih težav, trd dvoboj s Škotsko je pustil sledi. Vanja Drkušić v zadnjem mesecu pri Espanyolu greje klop za rezervne nogometaše, pomanjkanje ritma se mu je poznalo v končnici, ko so ga zdelali krči. Cesar je odločitev o postavi sprejel včeraj zvečer, danes zjutraj jo je predstavil tudi nogometašem, najbrž pa v začetni postavi lahko pričakujemo kakšno spremembo v primerjavi s tekmo s Škotsko.

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