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Nogomet

Slovenci so bili v formi in v glavnih vlogah

Andraž Šporar, Miha Zajc in Jon Gorenc Stanković v prvih tekmah 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov med strelci. Ararat v Dublin s prednostjo dveh golov.
Andraž Šorar (levo) je bil v Gruziji strelsko razigran in si je zaslužil čestitke slavnega Yaye Torueja, v tej sezoni trenerja Slovana iz Bratislave.. FOTO: Eddie Keogh/Reuters
Galerija
Andraž Šorar (levo) je bil v Gruziji strelsko razigran in si je zaslužil čestitke slavnega Yaye Torueja, v tej sezoni trenerja Slovana iz Bratislave.. FOTO: Eddie Keogh/Reuters
G. N.
21. 7. 2026 | 23:02
1:48
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Slovenski nogometaši so bili razigrani v današnjih prvih tekmah 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov. Najbolj razpoložen je bil Andraž Šporar, ki je za zmago slovaškega prvaka Slovana v Gruziji pri Iberii z 2:0 dosegel oba gola. Navijači Dinama so se oddahnili, na težkem gostovanju v Švici je hrvaški prvak proti Thunu izvlekel neodločen izid, potem ko je nekdanji slovenski reprezentant Miha Zajc zadel za izenačenje le štiri minute pred koncem. Pri visoki zmagi graškega Sturma proti škotskemu podprvaku Heartsu s 4:0 je bil med strelci Jon Gorenc Stanković. Zanesljive zmage s 4:0 na Severnem Irske pri Larneju se je veselil tudi Timi Max Elšnik. Ni bil med strelci, a je za Crveno zvezdo igral vso tekmo. Težka naloga na domačem igrišču čez teden dni čaka Erika Janžo in poljskega podprvaka Gornik Zabrze. V Istanbulu je Fenerbahče dosegel minimalno zmago. 

Miha Zajc je bil Dinamov rešitelj v Thunu v Švici. FOTO: Jill Delsaux/AFP
Miha Zajc je bil Dinamov rešitelj v Thunu v Švici. FOTO: Jill Delsaux/AFP

V tekmi, ki je najbolj zanimala celjske navijače, je armenski prvak Ararat z 2:0 premagal Shamrock Rovers. Zmagovalec tega dvoboja se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja med Egnatio in Celjem. Prva tekma med albanskim prvakom in slovenskim bo jutri zvečer ob 21. uri v Rrogožini.

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