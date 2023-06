Mitar Mrkela: Slovenci so nam vselej pokazali, kam sodimo

V nadaljevanju preberite:

Mitar Mrkela sodi med legende jugoslovanskega in srbskega nogometa. Blestel je v dresu beograjske Crvene zvezde, ki je dominirala v letih pred razpadom nekdanje skupne države. Vrhunec reprezentančne kariere je doživel pod vodstvom Slovenca. Ivan Toplak je bil namreč selektor olimpijske reprezentance, ki je leta 1984 na olimpijskih igrah v Los Angelesu osvojila bronasto kolajno, v moštvu sta bila tudi slovenska asa Marko Elsner in Srečko Katanec. Danes je 57-letni Mrkela športni direktor Crvene zvezde. »Slovenci niso podobni Nizozemcem ali Špancem, toda so vselej disciplinirani, dobro tečejo, v vsaki generaciji sta dva ali trije igralci, ki izstopajo. Če v dvoboju s Slovenci nisi dobro pripravljen, organiziran v igri, če ne vložiš maksimalne energije, ne moreš zmagati,« meni Mrkela.