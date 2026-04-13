Slovenci so se oddolžili Srbom

Slovenska reprezentanca v futsalu je v Laškem odigrala še drugo prijateljsko tekmo s Srbijo v treh dneh, ki sta sodili v sklop priprav za jesenski cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2028. Izbranci selektorja Tomislava Horvata so v soboto izgubili z 1:4, danes pa zmagali s 3:0.

Za razliko od prve tekme, ko so Srbi hitro prešli v vodstvo, so danes do zgodnjega vodstva prišli gostitelji. Že v drugi minuti je po podaji Tea Turka v polno zadel Jeremy Bukovec. V nadaljevanju je bila igra dokaj izenačena, rahlo terensko premoč je imela Srbija, ki pa pritiska do odmora ni znala spremeniti v izenačenje.

V drugi polčas pa je Slovenija vstopila precej bolje. Najprej je zagrozil Luka Čop, a je obrambi gostov to akcijo še uspelo ustaviti, že v 23. minuti pa je Denis Kneževič zadel po podaji s kota. Le dobri dve minuti zatem je domača ekipa vodila že s 3:0, ko je nasprotni napad uspešno dokončal Čop.

Lepo prednost so znali naši igralci zadržati, si pripravili še nekaj polpriložnosti za morebitno povišanje vodstva, v obrambi pa niso popustili in so dvoboj končali brez prejetega gola.

Na tokratnem seznamu selektorja so bili Tilen Gajser (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Adrijan Trstenjak (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Benjamin Tušar (Constract Lubawa), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Žiga Čeh (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo), Mihael Čop (Dinamo), Uroš Đurič (Omiš), Denis Kneževič (Uspinjača Gimka Zagreb), Alen Zgonc (Extrem), Jakob Rems (Siliko), Jure Suban (Siliko) in Lovro Trdin (Siliko).

Slovenija je tako danes dosegla 142. zmago, ima pa še 130 porazov in 54 neodločenih izidov. Selektor Tomislav Horvat je našo izbrano vrsto vodil na 65 tekmah (27 zmag, 26 porazov, 12 remijev).