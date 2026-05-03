Slovenci v glavnih vlogah, tekel je šampanjec

Kakšen konec tedna za slovenske nogometne legionarje. Na Slovaškem, Cipru, Poljskem in v Bolgariji so odpirali šampanjce. Andraž Šporar in Kenan Bajrić sta se veselila osmega zaporednega naslova slovaških prvakov, potem ko je Slovan v derbiju z močnim slovenskim pridihom premagal Dunajsko Stredo z 1:0. Bajrić je za Slovan igral vso tekmo, Šporar je bil zaradi izključitve na prejšnji tekmi le v vlogi navijača. Pri tekmecih je Klemen Nemanič igral vso tekmo, Nino Kukovec od 73. minute, vratar Aljaž Ivačič pa je poškodovan.

Na Cipru so se Jure Balkovec in Omonia iz Nikozije po petih letih in štiri tekme pred koncem prvenstva veselili šampionskega naslova. Po 14 letih je sofijski Levski končal vladavino Ludogorca v Bolgariji. Eno od glavnih vlog je imel nekdanji član Brava Gašper Trdin, ki je za bolgarskega velikana v tej sezoni igral 40 tekem.

Kapetan Gornika Erik Janža (levo) se je na Poljskem veselil pokalne lovorike. FOTO: Facebook

Pod taktirko kapetana Erika Janže je Gornik iz Zabrzeja po dolgih 54 letih čakanja klubsko vitrino dopolnil s pokalno lovoriko, sedmo v zgodovini. V finalu proti Rakowu (2:0) je bil Prekmurec podajalec za prvi gol.

Na Hrvaškem je že prejšnji teden Miha Zajc z Dinamom osvojil 26. naslov prvaka, prestižnega posamičnega priznanja za naslov najboljšega strelca v drugi najmočnejši angleški ligi (Championship) pa se je veselil Žan Vipotnik. V zadnji tekmi pri zmagi Swanseaja s 3:1 ni bil med strelci, a je bil Konjičan, ki ga čakajo vznemirljivi tedni zaradi morebitnega prestopa v premier league, s 23 goli daleč pred prvim zasledovalcem.