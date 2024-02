Gorenc Stankovič strelec, Horvat dvakratni podajalec za zmago Sturma

Nogometaši Sturma so v Gradcu dobro začeli izločilne boje v konferenčni ligi. Avstrijci so na prvi tekmi 1/16 finala premagali Slovan Bratislavo s 4:1. Enega od golov je prispeval Jon Gorenc Stankovič, Tomi Horvat pa je prispeval dve podaji za Sturm. Oba sta igrala celo tekmo.

Sturm je povedel v peti minuti, po podaji Tomija Horvata je zadel Mika Biereth. Štiri minute pozneje je zadel tudi Slovan prek Gersona Rodriguesa za 1:1. Toda drugi Slovenec v ekipi Sturma Jon Gorenc Stankovič je v 27. minuti spet priigral prednost domačim, ko je zadel z glavo. V polčasu, v katerem sta imeli obe ekipi kar nekaj priložnost, je še eno zapravil tudi Horvat.

V drugem polčasu so Avstrijci, ki so bili boljši, povišali prednost, ko je v 64. minuti Otar Kiteišvili unovčil najstrožjo kazen. Dve minuti pozneje je bil z glavo po kotu Horvata malce premalo natančen Gorenc Stankovič, v 78. minuti pa so Slovaki, pri katerih je Kenan Bajrić odigral celo tekmo, za nameček ostali z igralcem manj po izključitvi Vladimirja Weissa. Pozneje je tudi Horvat še enkrat meril previsoko, že v sodniškem dodatku pa je Amady Camara po novi Horvatovi podajo z roba kazenskega prostora postavil končni izidi 4:1.

Legia Varšava Blaža Kramerja je gostovala pri Moldeju in izgubila z 2:3. Molde je v 12. minuti povedel v vodstvo Fredrik Gulbrandsen, tudi nadaljevanje je bilo v domeni Norvežanov. Ti so prvi polčas dobili s 3:0, potem ko Gulbrandsen zadel še v 19., Marcus Andre Kaasa pa v 24. minuti. V 63. minuti je Josue zmanjšal zaostanek Poljakov, te pa je v igro vrnil še zadetek Rafala Augustyniaka v 71. minuti. Slovenski napadalec Kramer je za Legio igral od 66. minute.

Evropska liga:

Feyenoord – Roma 1:1 (1:0)

Galatasaray - Sparta Praga 3:2 (1:0)

Šahtar Doneck – Marseille 2:2 (0:0)

Young Boys Bern – Sporting 1:3 (1:2)

AC Milan – Rennes

Benfica – Toulouse

Braga – Karabah Agdam

Lens – Freiburg

Konferenčna liga:

Molde – Legia Varšava 3:2 (3:0)

Olympiakos – Ferencvaros 1:0 (0:0)

Sturm Gradec – Slovan Bratislava 4:1 (2:1)

Union St. Gilloise – Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2)

Ajax Amsterdam – Bodö/Glimt

Betis – Dinamo Zagreb

Maccabi Haifa – Gent

Servette – Ludogorec