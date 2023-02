Slovenci zadevali, v Parizu pred tekmo z Bayernom spet zardevali

V nadaljevanju preberite:

Zadnji nogometni konec tedna pred začetkom izločilnih bojev v Uefinih ligi prvakov, evropski in konferenčni ligi je prinesel kar nekaj razburljivih obračunov. Na Otoku se bo iskrilo tudi sredi tedna, ko se bosta v premier league pomerila vodilni Arsenal in njegov najvztrajnejši zasledovalec Manchester City, že v torek bosta seveda na sporedu prvi tekmi osmine finala lige prvakov. Slovenci? Več jih je igralo vidne vloge, morda najbolj pa je nase z golom in podajo opozoril branilec Udineseja Jaka Bijol v italijanski serie A.